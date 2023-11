La vita in diretta, chi vuol fare le scarpe a Matano: ecco i 2 nomi big

Dal 2019 Alberto Matano è al timone de La vita in diretta ma anche ospite fisso a Ballando con le stelle nel ruolo di “giudice da bordo campo”. Due grandi successi che hanno contribuito a regalargli una nomina molto importante, quella di Vicedirettore dell’intrattenimento del Daytime della Rai.

L’annuncio, fatto da Francesco Giorgino nel corso della puntata del 20 novembre scorso de La vita in diretta, ha rappresentato una svolta decisiva nella carriera del giornalista. Un cambiamento che però potrebbe portargli via la conduzione del noto programma di attualità e cronaca. Stando infatti a quanto riportato dal settimanale Oggi, ci sarebbero già pronti due sostituti. Ecco di chi si tratta.

Chi potrebbe essere il sostituto di Matano

Dal prossimo anno al timone de La vita in diretta potrebbe non esserci più Alberto Matano. È questa l’ipotesi paventata dal magazine Oggi. A lanciare la bomba è stato Alberto Dandolo, giornalista del settimanale che si occupa della rubrica intitolata “Forse non tutti sanno che”.

Stando a quanto si apprende dalla suddetta rubrica, pare essere concreta la possibilità che la sostituzione di Matano a La vita in diretta si avveri. Ma non è finita qui perché Dandolo ha anche riportato alcune voci di corridoio secondo le quali “a remare contro il giornalista calabrese ci sono due suoi colleghi interni alla Rai. Due conduttori suoi ‘amici’ che, pur avendo ciascuno un programma proprio, aspirano a condurre La vita in diretta il prossimo anno“.

Non essendoci ancora delle conferme, i nomi dei diretti interessati non sono stati riportati ma sembra che si tratti di “un professionista vicino alla premier Giorgia Meloni e un altro molto amato dalla Lega“. Indizi che portano in una sola direzione. In particolare, il professionista amico della premier Meloni potrebbe essere Pino Insegno che, vedendosi negare la conduzione di Affari tuoi, potrebbe aver messo gli occhi sul programma di attualità e cronaca condotto da Matano su Rai 1.

Per quanto riguarda invece il professionista “molto amato dalla Lega”, molti pensano che possa trattarsi di Roberto Poletti. Tra l’altro per il giornalista non sarebbe la prima volta a La vita in diretta, dal momento che è già stato autore, inviato nonché ospite del programma nella stagione 2020/2021. Certo, il ruolo da conduttore sarebbe diverso ma Poletti ha già esperienza nel campo e, con tutta probabilità, non avrebbe alcuna difficoltà a sostituire Matano.

Come anticipato, al momento non ci sono state ancora conferme o smentite circa la posizione di Alberto Matano e la sua possibile sostituzione. Per avere maggiori conferme sarà necessario attendere ancora un po’.