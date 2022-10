La Vita in Diretta, Carlo Conti punge la Mussolini: c’entra la d’Urso

Carlo Conti si è concesso questa sera, nel corso dell’ultima puntata di La Vita in Diretta andata in onda su Rai Uno, di lanciare una frecciatina bella e buona a Alessandra Mussolini. Il motivo è strettamente legato alla scelta di quest’ultima di non interpretare Sofia Loren nel corso dell’imminente puntata di Tale e Quale Show, in onda a brevissimo sulla rete ammiraglia.

Nei giorni scorsi era infatti circolata la notizia secondo cui la Mussolini aveva lasciato la sala prove del programma di Conti in onda il venerdì sera. Il motivo, a quanto pare, era legato ad un coinvolgimento emotivo tale da parte della Mussolini che l’arebbe messa in seria difficoltà. Alessandra Mussolini, infatti, ha uno stretto legate di parentela con Sofia Loren stessa, che è sua zia e sorella della madre, Maria Scicolone.

Poche ore fa, sempre a La vita in dirtta, Alessandra Mussolini aveva avuto modo di spiegare un po’ meglio le sue motivazioni. Ecco le dichiarazioni della politica:

“Ho avuto un crollo emotivo. Io non so bene la dinamica, me l’ha fatto capire Emanuela Aureli. In puntata ho scoperto che avrei dovuto fare mia zia. Perché non è vero che noi sappiamo prima chi imiteremo non è così. Quindi sono rimasta spiazzata, anche perché ci sono così tanti personaggi, allora perché lei? Io mi sono bloccata male con un senso di disagio. Perché zia in quel film è uguale a mia mamma, io ho tre donne che sono i tre amori della mia vita, nonna, zia e mia madre. Zia in quella foto che aveva 26 anni era identica a mamma. Quindi è un fatto mio che non ce la faccio.”

Alessandra Mussolini, mercoledì scorso, era talmente convinta che non si sarebbe prestata al gioco da richiedere a Carlo Conti un piano B. Nel frattempo, pare si sia cercato di trovare una soluzione, ma cosa accadrà il pubblico lo scoprirà soltanto stasera. Quel che è certo è che Carlo Conti si sia sentito in qualche modo preso in giro, e non è l’unico a non aver apprezzato questo comportamento.

Carlo Conti lancia una frecciatina ad Alessandra Mussolini a La Vita in Diretta: cosa c’entra Barbara d’Urso

Il posto di Alessandra per ora è vuoto e lei deve ancora decidere sul da farsi. Per il momento è un mistero, dunque, cosa combinerà nella puntata in onda a breve.

A confermarlo è stato lo stesso presentatore di Tale e quale show, che collegato con l’amico Matano ha dichiarato:

“Il posto di Alessandra per ora è vuoto, deve ancora decidere sul da farsi […] Lo scopriremo anche perché insomma da qualche altra trasmissione, gliel’ho ricordato, l’ha fatto!”

A questo punto si è inserito nella discussione Alberto Matano stesso, che con fare severo ha aggiunto: “Eh sì, eh, ce lo ricordiamo anche noi dove l’ha fatto!”.

Per chi si fosse perso qualche pezzo della storia per la strada, vi basti sapere che nel 2020 Alessandra Mussolini aveva vestito i panni della zia Sofia Loren (senza battere ciglio!) nel corso di una puntata di Domenica Live di Barbara d’Urso!