In attesa di tornare in tv e a teatro, la conduttrice campana si gode l’estate con scatti e video social da urlo

“Ci vuole un fisico bestiale”, canta Luca Carboni. C’è chi lo ha e chi no. Barbara d’Urso, a 65 anni, rientra senza dubbio nella prima categoria. E, visto che madre natura con lei è stata alquanto generosa, non si fa problemi a mostrare la sua forma smagliante sui social. Stavolta la conduttrice campana è andata oltre le ‘semplici’ foto da cellulare: si è fatta immortalare con un drone mentre si rilassava in piscina su un materassino, girata sulla pancia, con un costume sontuoso. Inutile dire che tantissimi suoi fan hanno apprezzato. E inutile dire che c’è stato anche chi ha storto il naso e ha sostenuto che la donna degli scatti con il drone non fosse lei. Dubbi ‘invidiosi’ a quanto pare, visto che il video e le istantanee pubblicate hanno immortalato proprio ‘Barbarella’, che sta trascorrendo le vacanze estive nella sua villa di Capalbio, immersa nella campagna Toscana.

“Ma quella è Belen”, ha sussurrato più di un fan sotto al post Instagram relativo agli scatti ‘droneschi’. Niente affatto, la modella argentina nulla c’entra. Chissà cosa ne pensa Barbara del paragone. Certo essere paragonata alla Rodriguez a 65 anni non può che essere un complimento. Crea comunque un poco di effetto straniante vedere accostate la d’Urso e Belen visto che tra le due non scorre buon sangue da tempo. E pure il resto del ‘clan Rodriguez‘ non stravede per la timoniera di Canale Cinque, basti pensare che Cecilia e Jeremias, dopo il GF Vip 2, furono gli unici tra i concorrenti del reality show più spiato d’Italia a decidere di non fare tappa nei salotti ‘d’ursiani’.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

Tornando alle ferie, ‘Barbarella’ ha ancora un po’ di giorni di svago da godersi. Di recente era circolata l’indiscrezione che la partenza di Pomeriggio Cinque avrebbe potuto essere anticipata ad agosto per dare spazio alla campagna elettorale politica in vista delle elezioni del 25 settembre. Tale voce è stata smentita nelle ultime ore: il talk pomeridiano dell’ammiraglia Mediaset riaprirà i battenti lunedì 5 settembre, quindi nessun ritorno al lavoro anticipato per la presentatrice partenopea.