Barbara d’Urso, ferie rovinate: “Mediaset la rivuole in tv ad agosto”

Rientro anticipato per Barbara d’Urso. O almeno così spiffera Davide Maggio. Stando al blog di televisione la conduttrice Mediaset potrebbe riapparire in video già ad agosto. Un vero e proprio strappo alla regola nonostante i tanti anni di conduzione su Canale 5. Per il 2022 il rientro di Carmelita dopo le vacanze estive era stato fissato al prossimo 6 settembre ma il suo Pomeriggio 5 potrebbe tornare in onda tra qualche settimana.

Il motivo è presto detto: le elezioni anticipate al prossimo 25 settembre hanno letteralmente stravolto ogni piano televisivo. Pare che l’idea di Mediaset sia quella di far ripartire al più presto Pomeriggio 5 di Barbara d’Urso, che da tempo si occupa anche di informazione politica, ma pure alcuni format di Rete 4. Ovvero: Quarta Repubblica di Nicola Porro, Fuori dal Coro con Mario Giordano e Dritto e Rovescio con Paolo Del Debbio.

Al momento non c’è nulla di certo ma di sicuro Barbara d’Urso non si tirerà indietro davanti ad una richiesta del genere da parte di Mediaset. La conduttrice e attrice 64enne si è definita più volte un vero e proprio soldatino per la sua azienda, pronta a rispondere ad ogni ordine ed esigenza del suo editore.

Nella prossima stagione televisiva, però, Barbarella è al timone di un solo programma, Pomeriggio 5 per l’appunto. Domenica Live e Live-Non è la d’Urso non sono stati più confermati da Mediaset e dal palinsesto è stato cancellato anche La Pupa e il Secchione. Un’esperimento riuscito a metà, come precisato da Pier Silvio Berlusconi.

Il mistero del contratto di Barbara d’Urso

Secondo alcuni recenti gossip riportati da Dagospia presto Barbara d’Urso potrebbe lasciare Mediaset, azienda per la quale lavora da ben venti anni. Il suo contratto – in scadenza a dicembre 2022 – è stato rinnovato ma pare per un solo anno.

La nuova scadenza sarebbe stata fissata a dicembre 2023: per quella data la dottoressa Giò potrebbe essere fuori da Cologno Monzese. Rumors ai quali la diretta interessata non ha mai replicato direttamente. In questo periodo la d’Urso è in vacanza nella sua villa di Capalbio con alcuni amici, tra cui l’inseparabile assistente Angelica.