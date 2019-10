La vita in diretta cambia orario, il motivo e la nuova programmazione

La vita in diretta nuovo orario, il programma di Lorella Cuccarini e Alberto Matano cambia programmazione

La vita in diretta cambia orario e da lunedì 14 ottobre andrà in onda più tardi. Non cambierà ovviamente il canale su cui andrà in onda, essendo Rai 1 la casa de La vita in diretta da sempre. Fino a ieri, infatti, la trasmissione cominciava alle 16 e i conduttori accoglievano gli ospiti in un salottino. Nello stesso si parlava di diversi argomenti, dall’attualità al gossip e alle novità televisive. Poi la linea passava al Tg1 e La vita in diretta ricominciava alle 16,50 circa. La curiosità del pubblico adesso è scoprire se la produzione vorrà riorganizzare il programma o o se invece faranno sparire alcuni spazi, vista la riduzione di orario. Ma perché ci sarà questo cambiamento? Iniziamo subito col dire che da lunedì 14 ottobre 2019 La vita in diretta andrà in onda dalle 16,50.

La vita in diretta cambia orario da lunedì 14 ottobre: ecco quando va in onda

Non ci sarà più quindi lo spazio del salottino delle 16 che andava in onda prima del telegiornale. Chissà se il salottino partirà alle 16,50 o se invece gli autori lo sacrificheranno per parlare direttamente dei casi di cronaca. Del cambio d’orario de La vita in diretta eravamo a conoscenza già dal mese di settembre. Per questo motivo non ci sarebbe motivo, apparentemente, di pensare che sia stato ridotto a causa degli ascolti. Il motivo principale, e se vogliamo ufficiale, è infatti la partenza della serie Il paradiso delle signore, ma possiamo dire che gli ascolti tv de La vita in diretta non siano del tutto soddisfacenti. Ci sono stati anche giorni in cui abbiamo visto ascolti minimi, ma va anche considerato il fatto che con Il Segreto e lo stesso Pomeriggio 5 non è facile competere.

La vita in diretta con Cuccarini e Matano convince, ma gli ascolti non crescono

A Lorella Cuccarini e Alberto Matano va il merito di aver aperto il programma a un pubblico più vasto, non numericamente ma in termini di categorie e fasce. Questo è uno dei traguardi di cui si è parlato durante la puntata di Tv Talk, in cui Matano ha risposto anche a una provocazione sul suo essere giornalista.