Alberto Matano, la provocazione: “Perdi credibilità da giornalista”, lui replica così

Alberto Matano ospite a Tv Talk, la provocazione sul suo mestiere di giornalista: ecco cosa è successo

Il pubblico sta scoprendo un Alberto Matano a La vita in diretta divertente e disposto a mettersi in gioco. La veste di conduttore, seppure di un programma che affronta anche la cronaca nera, è diversa da quella del giornalista del telegiornale, ma lui se la sta cavando benissimo. Matano a La vita in diretta ha conquistato definitivamente il pubblico, dopo aver già fatto breccia nei loro cuori partecipando a Ballando con le stelle. Nel programma pomeridiano di Rai 1, Alberto ha mostrato anche doti di showman, come ha sottolineato la collega Lorella Cuccarini. Se ne è parlato nella prima puntata della stagione di Tv Talk, dove i conduttori de La vita in diretta sono intervenuti.

Alberto Matano risponde a Bernardini di Tv Talk: “La mia credibilità non è in discussione”

Proprio parlando delle esibizioni nel ballo e nel canto di Matano, il conduttore di Tv Talk Massimo Bernardini ha lanciato una provocazione, seppure sotto una chiave simpatica e divertente. Bernardini ha infatti chiesto al suo ospite: “Tieni ancora tanto alla tua credibilità di giornalista? Quanto ci tieni?”. Un modo simpatico per dire che non è molto bravo a ballare e cantare, almeno questa è stata l’impressione. Matano però ha risposto in maniera più seria: “Io penso che si possa fare tutto, l’importante è come lo si fa. La mia credibilità non penso che sia in discussione”. Nonostante questa risposta già secca e decisa, il conduttore ha aggiunto altro.

La vita in diretta, Matano pronto a divertirsi: “Mi metto in gioco”

Alberto Matano infatti ha detto: “Mi metto in gioco, mi diverte. Ieri ho perso una taglia per cantare una canzone però va bene, è il bello di fare questo programma. Altrimenti sarei rimasto al telegiornale, con il mio aplomb e la mia gabbia dorata”. Matano dunque non crede affatto che giocare e scherzare, anche con il canto e la danza, rischi di compromettere la sua credibilità come giornalista. Rimarrà sempre e comunque un giornalista, nonostante stia sperimentando nuove opportunità televisive. E c’è da dire che ne è decisamente all’altezza!