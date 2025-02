Carlo Conti ‘gela’ Matano, polemica a La Vita In Diretta: “Che problema ha?”

Diamo il via al 75esimo Festival di Sanremo e, dopo cinque anni di Amadeus alla conduzione, quest’anno ci sarà il tanto atteso quanto discusso ritorno di Carlo Conti. Il conduttore ha gli occhi di tutti puntati addosso e nessun inciampo può sfuggire agli occhi attenti del pubblico. Proprio come quello appena accaduto durante l’ultima puntata de La Vita in Diretta. Il collegamento con Alberto Matano ha visto Conti protagonista di una gaffe che ha fatto molto rumore sui social.

Mentre Carlo veniva intervistato dall’inviato della trasmissione di Rai1, il collegamento continuava a saltare e il presentatore si è lasciato sfuggire un commento pungente: “Dovete rafforzare tutta la parte tecnica“. Una frase che ha lasciato Matano spiazzato, tanto che il padrone di casa di Sanremo 2025 si è affrettato a rimediare: “Stanno facendo i salti mortali i tuoi inviati, non è facile lavorare in queste condizioni. Anzi è l’occasione per ringraziare tutti loro che stanno dietro le telecamere a fare l’impossibile“.

Carlo Conti, retroscena su Sanremo: “Una sorpresa inimmaginabile”

Negli ultimi mesi, non sono mancate le polemiche contro la Rai, che avrebbe deciso di puntare su un terreno sicuro, piuttosto che rischiare optando per un presentatore più giovane. D’altronde, come ha dichiarato spesso anche Stefano De Martino, forse bisogna avere qualche capello bianco per un Festival così importante e, negli anni, di esperienza Carlo ne ha decisamente accumulata.

Questo non ha impedito ai social di scatenare una bufera proprio contro il conduttore del Festival, che, secondo molti, avrebbe potuto evitare la polemica nei confronti degli operatori della trasmissione, lì per fare semplicemente il proprio lavoro.

Ma che problemi ha Conti? Matano gli stava semplicemente dando la parola #Lavitaindiretta #Sanremo2025 — FrancescaBB (@FrancescaBB3) February 11, 2025

In occasione di questa intervista per La Vita in Diretta, Carlo Conti ha rivelato alcuni retroscena che riguardano proprio l’attesa prima serata del Festival. “Stasera ci sarà una sorpresa, una cosa inaspettata per me ma un regalo incredibile pure per tutti i telespettatori. È una cosa che va oltre, è qualcosa che per me era inimmaginabile”. Ovviamente, sono partite subito numerose supposizioni sui social da parte degli utenti, In molti hanno preso in considerazione l’arrivo sul palco del Teatro Ariston di artisti di un certo calibro, come Adriano Celentano, oppure Mina, che, come sappiamo, manca dalle scene oramai da moltissimi anni.

Carlo Conti però ha deciso di non sbottonarsi ulteriormente su questa sorpresa che ci attende e, di conseguenza, non rimane da fare altro che aspettare per poi godersi questo momento che il Festival di Sanremo ha deciso di regalare a tutti i suoi telespettatori.