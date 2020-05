La vita bugiarda degli adulti, il libro di Elena Ferrante diventa una serie tv per Netflix: il primo teaser con Emma Marrone

Il piccolo schermo continua ad attingere al lavoro di Elena Ferrante per le sue nuove produzioni. Dopo L’amica geniale -prodotta da Rai e HBO – Netflix ha deciso di produrre una serie tv sull’ultimo romanzo della scrittrice napoletana: La vita bugiarda degli adulti. Uscito a novembre 2019, è ad oggi uno dei libri più letti in Italia nel 2020 ed è già disponibile in 25 paesi. Il libro racconta la storia di Giovanna, dall’infanzia all’adolescenza, negli anni Novanta. La giovane trova il suo equilibrio tra due Napoli connesse ma differenti. Da una parte c’è la città di sopra, fine e altolocata, dove tutti indossano una maschera. Dall’altra invece c’è quella di sotto, che si finge a dir poco triviale.

Netflix annuncia una nuova serie tv basata sull’ultimo romanzo di Elena Ferrante

“La vita bugiarda degli adulti, l’ultimo romanzo di Elena Ferrante, scrittrice italiana amata in tutto il mondo, diventerà presto una serie originale Netflix”, ha fatto sapere il colosso streaming sui social network. Felipe Tewes, Director of Local Language Original Series Netflix, si è così espresso in merito al nuovo progetto: “I libri di Elena Ferrante hanno ispirato e affascinato i lettori in Italia e nel mondo. Siamo entusiasti di poter portare la sua ultima opera sugli schermi. Felici di continuare a investire in storie ‘made in Italy’”. Domenico Procacci, fondatore della casa di produzione Fandango, ha spiegato la connessione che esiste con L’amica geniale: “Siamo felici di poter continuare a raccontare il mondo di Elena Ferrante. ‘La vita bugiarda degli adulti’ narra un’altra parte di quel mondo, vicina ma differente”.

Emma Marrone coinvolta nel nuovo progetto de La vita bugiarda degli adulti

Nel primo teaser diffuso da Netflix si sente la voce di Emma Marrone che legge un estratto de La vita bugiarda degli adulti (video in basso). La cantante lanciata da Amici sarà coinvolta nel progetto per la colonna sonora? O a lei sarà riservata una parte da attrice dopo la buona performance ne Gli anni più belli di Gabriele Muccino?