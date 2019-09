Di cosa parla La verità sul caso Harry Quebert e quante puntate sono

Parte su Canale 5 una nuova fiction: La verità sul caso Harry Quebert. La serie è tratta dall’omonimo best seller di Joël Dicker, caso editoriale da 7 milioni di copie vendute nel mondo. La storia viene raccontata in dieci episodi: andranno in onda per tutto il mese ben 5 puntate. Ogni sera verranno trasmessi su Canale 5 due episodi. Le prime due puntate andranno in onda lunedì 2 settembre e martedì 3 settembre, dopodiché – salvo cambiamenti dell’ultima ora – l’appuntamento settimanale è fissato al lunedì sera. Il nuovo lavoro televisivo di Patrick Dempsey è stato già trasmesso nel Regno Unito, negli Stati Uniti e su Sky Atlantic con grande successo.

La trama de La verità sul caso Harry Quebert su Canale 5

Il protagonista è Harry Quebert, uno stimato professore universitario, divenuto icona mondiale grazie al successo del suo romanzo Le origini del male. Il docente viene all’improvviso coinvolto in un misterioso omicidio, per il quale rischia la pena di morte come principale indiziato. Nella sua proprietà, infatti, viene ritrovato il corpo di Nola Kellergan, quindicenne scomparsa nel nulla 33 anni prima e con la quale lo scrittore ebbe una relazione nell’estate del 1975. A provare a far luce sulla vicenda ci penserà Marcus Goldman, giovane scrittore e suo alunno ai tempi del college. Ma Quebert è davvero innocente? Strada facendo molteplici dubbi lo investiranno e comincerà a chiedersi quanto realmente conosca il suo mentore. La verità sul caso Harry Quebert è ambientato su diversi piani temporali e salta, con continui rimandi tra passato e presente, dal 1975 al 2008. Come nell’omonimo romanzo, la serie è un susseguirsi di colpi di scena che tengono letteralmente incollati allo schermo e che fa sì che i sospetti cadano a rotazione su molti dei personaggi in scena.

Chi sono gli attori de La verità sul caso Harry Quebert

Ad indossare i panni di Harry Quebert c’è Patrick Dempsey, celebre dottor Derek Sheperd del medical drama Grey’s Anatomy. Accanto a lui figurano nel cast molteplici interpreti statunitensi: Ben Schnetzer (Marcus Goldman); Damon Wayans Jr (Sergente Perry Gahalowood); Kristine Froseth (Nola Kellergan), Kurt Fuller (Capitano Gareth Pratt); Victoria Clark (Jenny Quinn adulta); Wayne Knight (Benjamin Roth); Don Harvey (Bobbo Quinn).

Il libro La verità sul caso Harry Quebert

La verità sul caso Harry Quebert è una fiction tratta dall’omonimo libro dello scrittore svizzero Joël Dicker. Il romanzo ha riscosso un grande successo in tutto il mondo: è stato tradotto in 33 lingue ed è stato insignito del premio Grand Prix du romane de l’Academie francaise. Dalla storia il romanziere ha tratto anche un volume spin off intitolato Il libro dei Baltimore.

Dove è stato girato La verità sul caso Harry Quebert

La storia de La verità sul caso Harry Quebert è ambientata nella fittizia cittadina di Aurora nello stato del New Hampshire negli Stati Uniti ma le riprese si sono tenute nel 2017 a Montreal, in Canada.