Carlotta Mantovan è tornata in tv. La vedova di Fabrizio Frizzi è stata ospite di Milly Carlucci, in qualità di ballerina per una notte, alla prima puntata di Ballando con le Stelle 2022. Un vero e proprio colpaccio da parte della conduttrice Rai: la giornalista ed ex modella non si vedeva sul piccolo schermo da tempo, più precisamente dal 2019, quando ha preso parte alla maratona Telethon. Tra l’altro la quarantenne non vive più in Italia: si è trasferita in Francia con la figlia Stella, nata dal grande amore con Fabrizio.

A Ballando con le Stelle Carlotta Mantovan ha ricordato Fabrizio Frizzi, che ha partecipato alla prima fortunata edizione del programma di Rai Uno, andata in onda nel 2005 e vinta da Hoara Borselli in coppia con Simone Di Pasquale. L’ex volto di Sky Tg 24 ha rammentato l’impegno e la dedizione che il marito scomparso aveva messo in quell’impegno. Carlotta ha confidato che Frizzi aveva cercato di fare del suo meglio per fare bella figura in pista tanto da allenarsi costantemente pure a casa. All’epoca Frizzi ballava con Samanta Togni, che oggi non fa più parte dei professionisti della trasmissione.

La figlia di Fabrizio Frizzi oggi

Carlotta Mantovan ha ballato una salsa con il ballerino Luca Favilla e ha ricevuto parecchi complimenti da parte dei giurati – Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto – che hanno elargito dieci punti a testa. La moglie di Fabrizio Frizzi ha poi parlato della figlia Stella, che oggi ha nove anni e frequenta la quarta elementare.

Carlotta Mantovan ha rivelato che la bambina canta benissimo, ama ballare e tra le sue cantanti preferite c’è la popstar inglese ma di origini albanesi Dua Lipa. “Ha un talento da showgirl”, ha assicurato la madre. La piccola Stella seguirà le orme paterne nel mondo dello spettacolo?

Stella Frizzi ha perso il padre quando aveva solo cinque anni: Fabrizio è infatti morto nel marzo 2018 a seguito di un’emorragia cerebrale. Il matrimonio con Carlotta Mantovan, più giovane del conduttore di 24 anni, è stato celebrato a Roma nel 2014. In precedenza il presentatore è stato sposato con Rita Dalla Chiesa dal 1992 al 2002.