La telefonata di Angelica Montini su Fedez, rivelazioni sconvolgenti

Fabrizio Corona pochi giorni fa aveva promesso che avrebbe pubblicato l’audio originale della chiamata avuta con Angelica Montini, la presunta amante di Fedez. Nelle scorse ore l’ex re dei paparazzi è passato dalle parole ai fatti, divulgando il contenuto integrale della telefonata nella nuova puntata del suo podcast ‘Falsissimo‘. Dal racconto della donna, emergono, a tratti, rivelazioni piuttosto sconvolgenti sul rapper milanese che viene descritto come una persona “ossessivo compulsiva” che manda “messaggi deliranti”. Inoltre Montini afferma di aver paura del cantante e spiega a Corona di avere il sospetto che abbia iniziato ad assumere “droghe”. Fabrizio, su tale punto, la smentisce, sostenendo che non si droga ma che è “vero che è ossessivo compulsivo”.

Angelica Montini a Corona: “Temo che Fedez abbia iniziato a drogarsi”

“Ho paura che si stia iniziando a drogare, perché mi manda messaggi deliranti, non da persona sana, non sta bene”, dice Angelica a Corona. Quindi aggiunge: “Io gli voglio bene, in tutti questi anni non è mai uscito niente solo perché tengo a lui. È solo e ho paura che si stia iniziando a drogare, mi manda messaggi deliranti”. Tale passaggio parrebbe confermare che il rapper e la giovane avrebbero avuto contatti e incontri per un lungo lasso di tempo. Per quel che riguarda il timore della Montini inerente all’uso di sostanze stupefacenti da parte di Fedez, Corona dice: “Non si droga, il suo problema è che ha un’ossessione compulsiva nei tuoi confronti, dovuta dal fatto che lui è veramente una persona sola, piena di problemi, insicura”.

Angelica, sempre nell’audio della chiamata pubblicata da Corona, conferma quanto sostenuto dall’ex re dei paparazzi: “Sì, è ossessivo compulsivo”. Il discorso poi viene dirottato sulla decisione della giovane di tagliare i ponti con Fedez e di troncare la relazione segreta. Corona dice alla 26enne che il rapper gli ha assicurato di essersi sentito preso in giro e sfruttato dal punto di vista economico. Questo è ciò che l’ex re dei paparazzi dichiara a proposito di una presunta conversazione avuta con l’ex marito di Chiara Ferragni: “Mi ha scritto: “Angelica mi ha chiesto di comprarle una casa a New York, mi usava come babbo di minch*a per ottenere i suoi risultati””.

La ragazza nega di aver cercato di sfruttare la storia per avere vantaggi materiali, aggiungendo che è stata davvero innamorata di Fedez. Poi però i suoi sentimenti sono andati ad affievolirsi, fatto che sarebbe stato preso male dal rapper. La giovane rimarca inoltre di temere i suoi atteggiamenti:

“Lo so, è ossessivo compulsivo, io ho paura. Io da fidanzata mi sono vista con lui, con lui stavo bene, fino a quando ha cominciato a farmi paura, veramente tanto. Mi scriveva compulsivamente dalla mattina alla sera, quindi ho deciso di lasciare Romi (Romano Bindi, suo ex fidanzato, ndr), ma mi sono anche allontanata da lui. Stanotte mi ha scritto una caterva di messaggi deliranti e io gli ho scritto che non provo più queste cose per lui, dopo mi ha scritto: ‘Mi fai schifo’. Come fai ad amare una persona così? Io l’ho amato, ma ora non più”.

L’entrata di Fedez e della sua assistente nella conversazione

A questo punto Fedez insiste per entrare nella conversazione, con Corona che lo aggiunge. La discussione non è più a due, bensì a tre. Alcuni passaggi di questo momento erano già stati divulgati dall’ex re dei paparazzi. Uno è quello in cui la Montini accusa il cantante di aver contattato le sue amiche, versione che fa infuriare Fedez che dipinge la 26enne come una persona “manipolatrice” e “malata di mente”. Nel corso della telefonata si aggiunge infine una quarta persona, vale a dire Eleonora Sesana, l’assistente di Fedez che si rivolge direttamente ad Angelica: “Fede (Federico Lucia, ndr) ha sicuramente esagerato, ma vi siete comportati vicendevolmente, non vi ha fatto bene”.