Fedez va in questura, Corona nei guai: amanti e corna, “tutte falsità”

Fedez è terrorizzato da Fabrizio Corona; è lo stesso rapper a dirlo tramite i suoi legali che hanno chiesto l’ammonimento del questore di Milano per atti persecutori nei confronti dell’ex re dei paparazzi. Se quest’ultimo continuerà a fare rivelazioni, tra l’altro ritenute false dal cantante, si procederà con una denuncia per stalking. Il clima è pesantissimo. Molti avevano creduto che le frizioni recenti tra Fedez e Corona fossero schermaglie mediatiche, ma che in realtà i due fossero ‘conniventi’ a livello privato. Il fatto che l’ex marito di Chiara Ferragni si sia rivolto alle forze dell’ordine prova che gli attriti non sono stati organizzati a tavolino.

Fedez accusa Corona e si rivolge alle forze dell’ordine

A riferire i dettagli della mossa di Fedez per tentare di arginare gli ‘scoop’ di Corona è Il Corriere della Sera. “Sono terrorizzato dalle falsità che Corona potrà pubblicare contro di me e la mia famiglia”, avrebbe confidato il rapper che, nel frattempo, ha ottenuto il sopracitato ammonimento del questore, con la speranza che Corona la smetta di parlare di lui, delle sue frequentazioni e della sua ex moglie.

Sempre come riporta Il Corriere, Fedez ritiene che Corona abbia mantenuto un “comportamento pesantemente vessatorio fatto di ripetute molestie, diffamazioni e pubblicazioni fraudolente di conversazioni private, che mi hanno determinato un fortissimo stato di ansia e di stress emotivo“. Le esternazioni dell’ex re dei paparazzi sono state fatte nel podcast “a pagamento “Falsissimo””. In tale programma Corona ha parlato più volte dei Ferrganez, delle presunte amanti di Fedez, dei presunti tradimenti dell’influencer cremonese e Achille Lauro e di altre faccende private dell’ex coppia.

Per gli avvocati Gabriele Minniti e Andrea Pietrolucci le rivelazioni che hanno fatto tanto rumore sono falsità. Essendo inoltre state reiterate nel tempo, sempre secondo i legali, fanno sì che si possa parlare di atti persecutori. Così Fedez:

“Le condotte poste in essere da Fabrizio Corona, in ragione della loro gravità, ricorrenza e ripetitività, sono idonee ad integrare il reato di atti persecutori, avendo ingenerato nella mia persona uno stato di forte ansia e prostrazione fisica e morale, che purtroppo perdura tutt’oggi, in quanto sono terrorizzato dalle falsità che il Corona potrà pubblicare contro di me e la mia famiglia, pur di vendere gli abbonamenti del suo programma”.

L’accordo disatteso tra i Ferragnez e Corona

Per capire a fondo la vicenda si deve fare un passo indietro e tornare al 15 settembre di due anni fa, quando Fedez e la moglie Chiara, dopo aver querelato nel 2020 e nel 2021 per diffamazione Corona, sceglievano di siglare con lui un accordo transattivo. Ossia? Loro rimettevano le querele, mentre Corona accettava di non parlare per dieci anni delle loro faccende private con “commenti, valutazioni, affermazioni, di carattere offensivo, denigratorio o dileggiante”.

Fedez e Corona, a questo punto, hanno cominciato ad avere un rapporto più disteso. Il rapper è arrivato persino a fare all’ex re dei paparazzi delle confessioni private. Si è pentito parecchio di ciò. Motivo? “Scoprivo in seguito che avevo fatto molto male a fidarmi di lui” poiché è emersa “la volontà di “usarmi” unicamente per lucrarci, pubblicando in Rete le mie confidenze in alcuni casi addirittura alterandone e distorcendone il contenuto”.

Uno dei fatti a cui si riferisce il rapper è avvenuto lo scorso 25 febbraio. Sul profilo Instagram di “Falsissimo” spuntò un audio in cui si udì Fedez dire: “Scusa, la putt… ti ha querelato?”. Tutti hanno creduto che l’insulto pesante fosse rivolto all’ex moglie. Anche questa, secondo il cantante e i suoi legali, è una falsità. Questa la spiegazione fornita in questura: “Il mio messaggio vocale era di molto antecedente e riguardava tutt’altra vicenda. Quanto pubblicato da Corona, come già anticipato, non corrisponde affatto alla realtà, ma è stato artatamente dal medesimo ricostruito con modalità allusive e surrettizie”.

La vicenda di Angelica Montini

Prima dell’inizio di Sanremo, Corona ha lanciato anche i rumorosi scoop sulla presunta amante storica di Fedez, Angelica Montini. Anche in questo frangente pare che la realtà dei fatti sia stata distorta in modo importante. L’ex re dei paparazzi ha sostenuto che prima del matrimonio tra Ferragni e Fedez, quest’ultimo avrebbe avuto una telefonata con Angelica “dicendole che se me l’avesse chiesto non mi sarei più sposato“.

Una volta messa in circolo la voce, Fedez, assieme alla sua assistente Eleonora Sesana, ha avuto un incontro con Corona a cui ha chiesto spiegazioni. “Ma Fabrizio come ca** ti è venuto di dire che io 5 minuti prima a quella dicevo “ti voglio”…”, le parole del rapper. E Corona come ha reagito: “Rispetto a quanto contestatogli, Corona si limitava a stare in silenzio, non potendo ribattere in alcun modo, sapendo benissimo di aver detto una falsità, come implicitamente riconosciuto con il suo atteggiamento remissivo“.

Per il cantante quel fatto “getta pesantissimo discredito sulla mia figura di marito e di padre“. Secondo i legali del Fedez “è evidente che i falsi scoop sono stati creati ad hoc da Corona, con l’evidente scopo di guadagnare con il suo programma”. Alla luce di tutti questi fatti, Fabrizio Corona è stato ammonito dal questore Bruno Megale.