La Talpa torna in tv: Netflix ha acquistato i diritti del reality show

Notizia boom per gli appassionati di reality show. Stando a quanto riporta Davide Maggio, Netflix ha acquistato i diritti de La Talpa. A quanto pare la divisione italiana della popolare piattaforma streaming ha deciso di “aprire” alla strada dell’intrattenimento. Esperimento già ben rodato in altri paesi quali Spagna, Gran Bretagna e Stati Uniti.

A 13 anni dall’ultima edizione de La Talpa, in onda su Italia Uno, il format tornerà quindi su Netflix. Per la gioia di molti telespettatori, che da tempo chiedono con una certa insistenza di assistere a nuove avventure intriganti e misteriose. La stessa Paola Perego, conduttrice dello show, si è detta pronta a tornare alla guida del reality.

La Talpa, format belga, è andato in onda per la prima volta in Italia nel 2004 su Rai 2, con la conduzione di Amanda Lear. Nella seconda puntata è subentrata Paola Perego, che ha condotto anche le altre due edizioni della trasmissione. Nel 2005 e nel 2008 La Talpa è andata in onda su Italia Uno.

La Talpa si è rivelato fin da subito un grande successo, conquistando oltre sei milioni di telespettatori. Paola Perego è stata supportata da tre inviati nelle varie edizioni: Guido Bagatta, Stefano Bettarini, Paola Barale. I tre vincitori sono stati invece: Angela Melillo, Gianni Sperti, Karina Cascella.

Chi ha partecipato in passato a La Talpa

Nelle tre edizioni de La Talpa hanno partecipato come concorrenti anche: Karim Capuano, Marco Predolin, Brigitte Nielsen, Alessia Ventura, Samantha De Grenet, Mikael Kenta, Andrea Lucchetta, Clarissa Burt, Nadia Rinaldi, Davide Ricci, Don Backy, Roberto Ciufoli, Beatrice Bocci, Paolo Vallesi, Ludmilla Radchenko, Ramona Cheorleu, Franklin Santana.

E poi ancora: Jonis Bascir, Diego Conte, Alessandro Greco, Sylvie Lumamba, Demetra Hampton, Alessia Mancini, Paolo Canè, Denny Mendez, Melita Toniolo, Clemente Russo, Pasquale Laricchia, Franco Trentalance, Simona Salvemini, Matteo Tagliarol, Pamela Camassa, Salvatore Angelucci, Cristiano Angelucci, Fiordaliso, Natalia Bush, Kamilia Dupont, Emanuela Tittocchia.

La prima edizione de La Talpa si è svolta in Messico mentre location della seconda e terza edizione sono state il Kenya e il Sudafrica. Negli ultimi anni hanno ricoperto il ruolo di opinionisti: Vincenzo Cantatore, Candida Morvillo, Barbara Alberti, Raffaello Tonon.