La Talpa: “Tommaso Zorzi e Stefania Orlando saranno i nuovi conduttori”

Fervono i preparativi per la nuova edizione de La Talpa. Il reality show, tra i più amati del genere, tornerà presto su Canale 5 dopo le prime tre edizioni andate in onda nei primi anni Duemila. A quanto pare al timone dell’adventure game non tornerà Paola Perego: al suo posto potrebbero arrivare Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, coppia collaudata della quinta edizione del Grande Fratello Vip.

Sull’ultimo numero di Novella 2000 il direttore Roberto Alessi ha così scritto:

“Qualcuno ai piani alti lo dà per certo: Tommaso Zorzi e la sua amica Stefania Orlando sono la coppia di conduttori ideali per la nuova Talpa. Lei è perfetta con la sua pulizia morale che non lascia nulla al caso, una sorta di conduzione investigativa che potrebbe dare ottimi risultati in un reality che fa leva sul “tradimento”. Lui sa mettere da parte ogni ipocrisia e, per i più, all’Isola dei Famosi forse il conduttore era lui”

Non è la prima volta che si parla di un impegno di coppia per Tommaso Zorzi e Stefania Orlando dopo l’avventura al Grande Fratello Vip. Qualche mese fa si era sussurrato del loro arrivo all’Isola dei Famosi ma alla fine solo Zorzi ha scelto di accettare il ruolo di opinionista.

Una volta uscita dalla Casa più spiata d’Italia Stefania Orlando ha preferito apparire poco sul piccolo schermo, per godersi la ritrovata quotidianità accanto al marito Simone Gianlorenzi. La bionda conduttrice è stata ospite di qualche puntata de La vita in diretta, dove ha ritrovato il vecchio amico Alberto Matano.

In attesa di capire se davvero sbarcherà a La Talpa nel futuro professionale di Stefania Orlando c’è una certezza: sarà tra i concorrenti della nuova edizione di Tale e Quale Show di Carlo Conti. Stefania ritroverà Pierpaolo Pretelli, con il quale ha vissuto l’esperienza del GF Vip.

E Tommaso Zorzi? Dopo l’Isola dei Famosi e Il Punto Z il 26enne sta vagliando nuove proposte di lavoro. Nel frattempo è più innamorato che mai: la love story con il ballerino Tommaso Stanzani procede a gonfie vele.

Il ritorno in tv de La Talpa

La Talpa tornerà in tv nel 2022. L’ufficialità è arrivata nel corso della presentazione dei palinsesti Mediaset per la prossima stagione televisiva. La rete ha deciso di riportare sul piccolo schermo lo show, andato in onda per ben tre stagioni nei primi anni Duemila.

Il regolamento de La Talpa è semplice. Un gruppo di concorrenti Vip soggiorna ogni volta in una apparentemente inospitale località del mondo, mettendo alla prova anzitutto le capacità di sopravvivenza di ciascuno. In più tra loro, definiti sospettati, si nasconde un sabotatore: una Talpa.

Il compito della Talpa è mettere ancor più in difficoltà i personaggi famosi nel corso della permanenza. In che modo? Invalidando, ad esempio, le prove che vanno superate per ottenere bonus di varia natura. Il piano della Talpa, poi, va messo in atto senza farsi scoprire né dagli altri sospettati, né dal pubblico a casa.

La Talpa, format belga, è andato in onda per la prima volta in Italia nel 2004 su Rai 2, con la conduzione di Amanda Lear. Nella seconda puntata è subentrata Paola Perego, che ha condotto anche le altre due edizioni della trasmissione. Nel 2005 e nel 2008 La Talpa è andata in onda su Italia Uno.

La Talpa si è rivelato fin da subito un grande successo, conquistando oltre sei milioni di telespettatori. Paola Perego è stata supportata da tre inviati nelle varie edizioni: Guido Bagatta, Stefano Bettarini, Paola Barale. I tre vincitori sono stati invece: Angela Melillo, Gianni Sperti, Karina Cascella.