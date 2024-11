La Talpa, spunta un nuovo indizio: su chi ricadono ora i sospetti

Tra qualche giorno andrà in onda su Canale 5 la terza puntata de La Talpa, reality show condotto da Diletta Leotta. Sul web sono numerosi i fan del programma che stanno cercando di decifrare tutti gli indizi a loro disposizione per provare a capire chi tra i concorrenti di quest’edizione sia “la talpa”, ovvero il sabotatore del gruppo. Nelle ultime ore è sbucato fuori un nuovo indizio, il quale lascerebbe cadere i sospetti su una persona in particolare. Scopriamo di chi si tratta.

Chi potrebbe essere “La Talpa” secondo il nuovo indizio

A distanza di anni è tornato La Talpa, reality show che si basa su scoprire chi tra i concorrenti in gara sia il sabotatore del gruppo. Quest’anno a condurre è Diletta Leotta ed il programma è già arrivato alla sua seconda puntata. Inutile dire che sul web i fan dello show si stanno già sbizzarrendo nel provare a capire chi sia “la talpa” di quest’edizione. Se un primo indizio, ovvero un tatuaggio, faceva ricadere i sospetti su Elisa Di Francisca, adesso è qualcun altro ad essere il maggiore sospettato. Nelle ultime ore, difatti, è stato fornito un ulteriore indizio da parte della produzione, ovvero una telefonata anonima che recita: “Ho un altro indizio da parte della Talpa: la Talpa vi propone un armistizio”.

La telefonata è stata mostrata in una clip de La Talpa Detection su Mediaset Infinity e l’indizio starebbe proprio nella parola “armistizio”. Questa avrebbe portato a pensare a Lucilla Agosti come possibile talpa. La speaker di R101 si descrive difatti sul sito ufficiale della radio con tali parole: “Nasco l’8 settembre, giorno dell’armistizio, ma raramente depongo le armi”. I maggiori sospetti, quindi, ricadono al momento su di lei.

Lucilla non è tuttavia l’unica sospettata dopo l’ultimo indizio lanciato dalla produzione. Si pensa difatti ancora che “la talpa” possa essere Elisa Di Francisca poiché, essendo una poliziotta, maneggia le armi. Inoltre altri sospetti sono ricaduti anche su Alessandro Egger e Orian Ichaki. Il primo sarebbe legato alla parola “armistizio” perché originario di Belgrado, città dove è stato firmato l’armistizio nel 1918, mentre la seconda perché avrebbe fatto il militare in Israele. Al momento, tuttavia, si tratta sempre di semplici supposizioni. Non resta quindi che aspettare la prossima puntata per capire se i sospetti verranno confermati oppure no.