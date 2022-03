La Talpa, quando torna in tv? L’ultima novità sul ritorno del reality show

Tutto ciò che si sa al momento sulla messa in onda della quarta edizione del programma Mediaset, trasmesso per l’ultima volta nel 2008

La Talpa, reality show Mediaset di successo andato in onda tra il 2004 e il 2008, avrebbe dovuto presto tornare sul piccolo schermo dopo un’assenza lunga anni. Purtroppo i fan del format, a quanto pare, rimarranno a bocca asciutta chissà ancora per quanto tempo. Una nuova edizione de La Talpa, infatti, non sembra essere nemmeno lontanamente nei piani della Mediaset. Ecco le ultime novità.

Secondo il portale TV Blog, esperto in ambito televisivo, una nuova edizione de La Talpa non vedrà la luce, almeno non nel prossimo futuro. Per Tv Blog tutto è “congelato”: i preparativi per il ritorno in grande stile del format sarebbero stati avviati e si sarebbero fermati improvvisamente per qualche motivo.

Una nuova stagione del reality è stata annunciata da Mediaset qualche tempo fa, poi il nulla. Non si conoscono le ragioni di questo cambio di programma. La Talpa è stato indicato come programma da inserire nel palinsesto a marzo 2022, subito dopo la fine del Grande Fratello 6. E invece, a GF Vip concluso, Mediaset non ha ancora rivelato cosa ne sarà de La Talpa, virando verso altri format come La Pupa e il Secchione e L’Isola dei Famosi. Si vocifera che per il reality potrebbe esserci spazio a settembre 2022, al posto di un’altra stagione del GF Vip. Tuttavia, ancora non c’è alcuna certezza e molti invece hanno ipotizzato un ritorno in TV del GF in versione Nip.

La Talpa 4, i dubbi di Mediaset sulla conduzione

Probabilmente la grande incognita, e forse la ragione dei tentennamenti in Mediaset, è la questione relativa alla conduttrice da porre al timone del programma. Paola Perego, presentatrice di tutte e tre le edizioni de La Talpa, è infatti al momento sotto contratto con la Rai, dove conduce Citofonare Rai 2 con Simona Ventura. Magari la Perego non è al momento disponibile e Mediaset non sta riuscendo a trovare una figura che la possa sostituire. Qualche mese fa Dagospia ha fatto il nome di Barbara D’Urso per poi smentire il rumor dopo alcuni contatti con fonti Mediaset.

Una cosa è certa: ancora per La Talpa non c’è nulla in cantiere, né tantomeno una data di uscita. Questo, in ogni caso, potrebbe non essere del tutto controproducente, anzi. L’attesa crescente per il programma non fa altro che aumentare l’hype attorno ad esso creando, tuttavia, aspettative molto alte.