La Talpa, paura per Lucilla Agosti: prima sviene, poi va nel panico

Oggi, lunedì 25 novembre, è andata in onda la finale de La Talpa. Nonostante mancassero ancora tre puntate al termine del reality, inizialmente previsto per il 5 dicembre, Mediaset ha deciso di chiudere il programma in anticipo a causa dei bassi ascolti. Una decisione che ha suscitato molte critiche da parte del pubblico, soprattutto considerando che il Grande Fratello, pur registrando ascolti altrettanto deludenti, continuerà ad andare in onda per diversi mesi. Per chiudere il cerchio, questa sera sono state condensate tre puntate in una, tagliando numerose scene e rendendo la puntata particolarmente frenetica.

Nel corso della finale, sono state mostrate diverse sfide, tra cui una che ha visto i concorrenti divisi in tre squadre da due, impegnati a trainare una biga romana per tre giri all’interno di un anfiteatro. Tuttavia, durante il turno della coppia formata da Lucilla Agosti e Orian Ichaki, è accaduto qualcosa che ha catturato l’attenzione del web, e non solo.

Lucilla, infatti, si è sentita male e ha perso i sensi nel bel mezzo della prova. Immediatamente soccorsa dai compagni, con Gilles Rocca e Andrea Preti che l’hanno sollevata e portata dai medici presenti, Lucilla ha ripreso conoscenza poco dopo. Una scena che ha spaventato non solo i concorrenti, ma anche il pubblico a casa, facendo immediatamente il giro dei social.

Ma quello non è stato l’unico momento di tensione che ha visto protagonista Lucilla Agosti. Poco dopo, durante un’altra prova, la conduttrice è rimasta chiusa in un sarcofago per ben 45 minuti insieme a Gilles Rocca. Anche in quest’occasione, Lucilla ha avuto un malore, entrando in preda al panico. Più volte ha detto di sentirsi soffocare, facendo vivere nuovi momenti di ansia e preoccupazione sia ai suoi compagni che al pubblico a casa.

Lucilla Agosti: i cattivi rapporti con gli altri concorrenti de La Talpa

Insomma, l’avventura di Lucilla a La Talpa è stata piuttosto complicata e, a quanto pare, la conduttrice non ha nemmeno instaurato buoni rapporti con gli altri concorrenti. Oltre al litigio acceso con Veronica Peparini durante il reality, Marina La Rosa l’ha recentemente definita “mediocre” a Pomeriggio Cinque. Per di più, sui social gli altri partecipanti hanno condiviso foto e video che mostrano quanto siano affiatati, ma Lucilla è sempre stata assente da questi post, confermando la sensazione che sia rimasta più isolata rispetto al resto del gruppo.