La Talpa, Paola Perego adirata? Messaggio inatteso a Diletta Leotta

A poche ore dall’inizio dell’attesissimo ritorno in tv de La Talpa, la sua storica conduttrice Paola Perego ha battuto un colpo. Nel primo pomeriggio di martedì 5 novembre, la presentatrice monzese ha dedicato un post Instagram all’esordio del programma che torna in onda a distanza di 16 anni dall’ultima edizione. Che cosa ha scritto la Perego? Davvero, come ha sussurrato qualcuno malignamente, è incavolata perché il timone del reality è stato affidato a Diletta Leotta? Assolutamente no, tutto falso. A sorpresa, infatti, l’ex modella ha voluto omaggiare la collega catanese, segno che non è in alcun modo adirata per il fatto che Mediaset non l’abbia convocata per guidare il programma, nonostante lei avesse reso noto in tempi non sospetti di essere disponibile per tornarci in sella.

“Questa sera torna La Talpa. Ricordi meravigliosi…. In bocca al lupo Diletta Leotta e Marco Salvati”. Così la Perego nel pubblicare via social uno scatto in cui la si vede ai tempi in cui timonava il reality. Le parole dedicata a colei che a preso il suo posto, ossia la Leotta, e all’autore Salvati sono un gesto bello e per nulla scontato. In tv, troppo spesso regnano logiche malsane tra colleghi. Invidie, maldicenze e quant’altro. Bello invece vedere due donne che si danno manforte. E non a caso il post ha raccolto una miriade di commenti positivi, con tanti utenti che hanno applaudito la signorilità della Perego.

“Non credo sia arrabbiata, lei è stata una padrona di casa incredibile. Per me è un onore”, ha dichiarato pochi giorni fa la Leotta in un’intervista al Corriere della Sera quando le è stato domandato se sapesse qualcosa dell’umore di Paola Perego in merito alla scelta Mediaset di non affidargli più il reality.

La Talpa e le edizioni di Paola Perego

Il reality ha avuto tre edizioni in passato, tutte condotte da Paola Perego. La prima stagione fu proposta da Rai Due nel 2004, la seconda e la terza furono trasmesse su Italia 1 nel 2005 e nel 2008. Da allora sono passati 16 anni. Più volte si è parlato di mettere in cantiere una nuova edizione del format, senza però mai trovare una quadra. Ora è stata trovata. Lo show, però, sarà molto diverso rispetto a quanto visto in passato: niente diretta e niente salotto in studio.