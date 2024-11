La Talpa, Leotta: “Il mio concorrente preferito”, poi difende Peparini

Finalmente ci siamo: questa sera, martedì 5 novembre, su Canale 5 inizierà la nuova edizione de La Talpa. Il reality cult torna dopo anni, questa volta con la conduzione di Diletta Leotta, al suo debutto in uno show in prima serata. Ieri sera, lunedì 4 novembre, la conduttrice è stata ospite al Grande Fratello per promuovere il programma, mentre oggi è intervenuta a Pomeriggio 5 con Myrta Merlino, concedendole una breve intervista. La Leotta ha confessato di essere molto nervosa per l’inizio de La Talpa e ha rivelato alcuni retroscena su ciò che il pubblico potrà aspettarsi nel corso delle puntate.

“Mi ha detto che trema per quanto è emozionata”, ha raccontato la Merlino prima di presentare la Leotta e ricordare l’appuntamento con La Talpa. “Sto facendo il countdown, mi sembra di vivere un Capodanno. Sono molto contenta e i concorrenti sono stati straordinari”, ha commentato Diletta. A quel punto, Myrta ha provato a chiederle se ci fosse qualche concorrente che l’avesse colpita particolarmente. La Leotta ha cercato di rimanere imparziale, ha ha comunque fatto alcuni nomi in particolare:

Ci sono molti colpi di scena. Io devo essere super partes, ma ad esempio Alessandro Egger è stato una sorpresa straordinaria, vi farà divertire tantissimo, credo che v’innamorerete di lui. Poi Lucilla Agosti, Ludovica Frasca, Veronica Peparini, hanno fatto un percorso straordinario.

A proposito di Veronica Peparini, Myrta Merlino ha accennato alla polemica nata dalla decisione della coreografa di prendere parte al reality pochi mesi dopo la nascita delle gemelle avute con il compagno, Andreas Muller. La conduttrice di Pomeriggio 5 ha infatti sottolineato come non ci siano state le stesse critiche verso Andreas, che partecipa a La Talpa insieme a lei. Anche Diletta Leotta ha preso le difese dell’ex professoressa di Amici: “Purtroppo è sempre così, è una storia che si ripete sempre. La responsabilità è sempre della donna e soprattutto della mamma. Invece devo dire che Veronica è stata fantastica”.

Infine, la Leotta ha parlato della sua vita personale, raccontando che anche lei, a causa delle lunghe ore di registrazione de La Talpa, ha potuto trascorrere meno tempo con la figlia Aria in questi mesi. “Però è stata con il papà che si è preso cura di lei”, ha puntualizzato la conduttrice.