La Talpa 5, Bruganelli 0, Scanu querelato da Maria 7: il pagellone tv

Qualcuno salvi Sonia Bruganelli da se stessa. Nell’ultima puntata di Ballando con le Stelle l’ha di nuovo fatta fuori dal vaso. E naturalmente Selvaggia Lucarelli ci è andata a nozze, facendole fare una figuraccia. La giurata: “Ti stai smontando, sembra che qualcuno te la stia tirando”. “Secondo me non mi hanno ancora capito”, la replica della concorrente. “Cosa c’è da capire?”, ha chiesto la Lucarelli ed è qui che l’ex di Bonolis è andata a schiantarsi: “Tanto. Se vuoi lo puoi mettere a pagamento sul tuo profilo e lo racconti. Più di una volta hai parlato di me e le persone dovevano pagarlo per vederlo”. Il riferimento è alla newsletter a pagamento della giornalista, disponibile in rete. La Lucarelli si è sbranata in un sol boccone la concorrente: “È un delitto? Io non ho mai avuto mariti e fidanzati ricchi, mi guadagno da vivere”. Stesa, ko. Appello a Paolo Bonolis: che consigli all’ex moglie una strategia comunicativa adeguata, altrimenti ogni volta che finisce innanzi alle telecamere è una caporetto. Voto 0 alla produttrice che non smette di seminare perle più che dimenticabili!

Questioni di stile, programma in seconda serata di Rai Due condotto da Elisabetta Gregoraci, è giunto al termine e nessuno se ne è accorto. In sei puntate la media di pubblico è stata pari a 121.000 utenti, share all’1,79%. Esperimento mal riuscito, ennesimo fiasco della seconda rete della tv pubblica. Voto tra l’1 e il 2, come la media share raccolta.

La Talpa – Who is the mole è tornato in onda. E non è andata bene. Gli affezionati al vecchio format si sono trovati costretti a guardare un programma stravolto, ben lontano da quello che ci si ricordava. Niente diretta, niente dibattito in studio, Diletta Leotta che ha fatto il compitino ma che non ha lasciato il segno. Dopo aver visto la prima puntata, come prevedibile, il gradimento del pubblico è stato assai fiacco: 2.250.000 utenti e il 14% di share. Dati deludenti per un prime time di Canale 5. Sfugge il senso di aver riproposto un format ‘storico’, snaturandolo dalla A alla Z. A questo punto tanto valeva offrire un nuovo titolo. Delusione cocente, voto 5!

E voto 5 pure al comunicato di Mediaset che ha parlato di successo a proposito dei numeri de La Talpa. Talmente un successone che lo stesso Biscione ha spostato il programma al lunedì sera, facendo transitare il Grande Fratello al martedì. La speranza è che Diletta Leotta & Co riescano a migliorare un po’. Insomma, c’è talmente tanta soddisfazione che già si corre ai ripari.

Amadeus, mercoledì, ha esordito in prime time sul Nove con La Corrida. Come è andata sul fronte ascolti? Ha radunato 850.000 spettatori e il 5.8% (982.000 e il 5.5% dalle 21:40 alle 23:18, 667.000 e il 6.6% dalle 23:24 alle 00:28 nella parte chiamata Il Vincitore). Vedendo i dati di Chissà chi è (tra il 2% e il 3%) aveva ipotizzato un altro fiasco. E invece, con simili numeri, è arrivata quasi la sufficienza. Per il resto ‘Ama’ ha fatto ‘Ama’: preciso, professionale e spigliato. Solo che un conto è andare in onda su Rai 1, un altro sul Nove. Voto al debutto de La Corrida? 6 di incoraggiamento.

Non si ricorda un personaggio che abbia criticato apertamente Maria De Filippi, eccezion fatta per Valerio Scanu. Il cantante, intervistato da Mowmag, ha rivelato che è stato querelato dalla conduttrice, spiegando per filo e per segno gli attriti avuti con lei. Voto 7 per il coraggio!