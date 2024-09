La strana story anti-critiche di Martina Colombari: cos’è successo

Da quando la celebre ex Miss Italia si è trovata letteralmente al centro della bufera per le vicende che hanno coinvolto il figlio, Achille Costacurta, Martina Colombari sembra essere molto più titubante di prima a condividere momenti della sua vita sui social ed essere convinta che ogni suo gesto possa scatenare una polemica. Nelle ultime ore infatti, la Colombari ha postato alcune stories sui suoi profili social contenenti una spiegazione (non richiesta e per questo parsa a molti strana) sul suo stile di vita e sulla sua dieta.

Si è quindi trattato di stories fatte e pubblicate preventivamente al fine di bloccare sul nascere qualsiasi nuova polemica sul suo conto. Insomma, come anticipato, sembra proprio che dopo la vicenda che ha riguardato il figlio, avuto dal matrimonio con Billy Costacurta, l’ex Miss Italia sia rimasta letteralmente bruciata. Motivo per il quale sta facendo proprio di tutto per tenere lontane le critiche dei suoi followers.

Le story anti-polemica

Per capire meglio la vicenda è però necessario fare un passo indietro. Nel corso della serata di ieri, venerdì 27 settembre, Martina Colombari ha postato sul suo profilo Instagram alcune stories nelle quali rendeva partecipi i suoi followers della ricca e prelibata cena che stava consumando in compagnia dei suoi genitori. Nei brevi filmati e fotografie pubblicati si vedono infatti un piatto di tagliatelle e una fetta di torta al cioccolato.

Fin qui tutto bene, se non fosse che questa mattina, sabato 28 settembre, l’ex Miss Italia si è ripresa durante una delle sue corse mattutine. Pensando quindi di aver creato l’ennesima occasione per accendere una polemica, la Colombari si è subito preoccupata di precisare il motivo per il quale aveva deciso di andare a correre.

Insomma, la scelta di dedicarsi allo sport anche di sabato mattina non era assolutamente legata al fatto di aver consumato una cena molto calorica la sera precedente e voler quindi “bruciare” ciò che aveva mangiato, come le malelingue avrebbero potuto pensare. Il reale motivo è come sempre legato alla sua personale volontà di mantenersi sempre attiva e allenare la respirazione. Tutto ciò senza che si fosse effettivamente creata una polemica.

Chiaro segnale del fatto che d’ora in avanti la Colombari starà sempre più attenta a ciò che dirà o posterà sui social, memore del brutto periodo passato a causa del figlio Achille.

Un timore giustificato anche dal fatto che, non molti mesi fa, la Colombari si era trovata al centro della polemica proprio per il suo stile di vita ed erano stati in molti a criticarla dandole della “fissata con il fisico”. Già in quell’occasione, la stessa Miss Italia aveva risposto alle critiche rilasciando una lunga intervista al Corriere della Sera, nella quale raccontava, dopo solo poche settimane dal suo 49esimo compleanno, di essersi dovuta confrontare con l’ennesima bufera riguardante il suo fisico, giudicato agli occhi di tanti “eccessivamente magro”.