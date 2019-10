La strada di casa 2 stasera, ecco perché non va in onda

Perché La strada di casa 2 non va in onda questa sera?

Se siete qui vuol dire che avete notato che La strada di casa 2 non va in onda stasera. No, non avete sbagliato giorno e sì, c’è stata una riprogrammazione della messa in onda che è slittata da oggi 15 ottobre a martedì 22. Nessuna decisione d’emergenza, nessun retroscena e assolutamente niente di trascendentale: la fiction di Rai Uno con Alessio Boni è stata rinviata semplicemente perché ci sono le qualificazioni agli Europei del 2020 che ovviamente nella scaletta della priorità hanno un peso maggiore di un prodotto televisivo che può essere mandato in onda anche in ritardo rispetto ai piani.

La strada di casa 2 nuova programmazione, quando andrà in onda la puntata del 15 ottobre

Come vi dicevamo, la puntata di stasera della Strada di casa 2 non andrà in onda in settimana ma il prossimo martedì, cioè il 22 ottobre, quando numerosi colpi di scena coinvolgeranno i membri della famiglia Morra e non solo. Oggi invece toccherà alla sfida Italia – Liechtenstein animare i telespettatori che, se appassionati di calcio, sapranno che questa è una partita da non perdere e che, vista l’importanza dell’evento, Rai non poteva non mandare in onda.

Quando va in onda Italia – Liechtenstein al posto della Strada di casa 2

Liechtenstein – Italia andrà in onda su Rai Uno subito dopo il telegiornale, quindi a partire dalle 20.30, con la telecronaca di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro e numerosi interventi da bordocampo; tante le interviste dei noti Alessandro Antinelli e Aurelio Capaldi, con i contributi in studio di Marco Lollobrigida e Paolo Rossi. Per La strada di casa 2 c’è tempo, per fare il tifo per l’Italia collegatevi tra un’oretta su Rai Uno e tenetevi pronti per la partita. Altrimenti una bellissima serie o un film Netflix sono proprio quello che ci vuole!