La strada di casa 2 anticipazioni quinta puntata: Fauso arrestato, Lorenzo scomparso

Anticipazioni quinta puntata La strada di casa 2: Fausto arrestato

Tanti colpi di scena nella quinta puntata della fiction La strada di casa 2. A questo punto della trama siamo vicinissimi alla fine, visto che si tratta del penultimo appuntamento televisivo con la famiglia Morra, e molti nodi verranno al pettine. Si partirà con l’arresto di Fausto che sarà trovato accanto a un corpo senza vita: accusato di omicidio, l’uomo sembrerà non avere possibilità di salvarsi fino a quando la scientifica non rivelerà che l’ora del decesso risale a un’ora prima del ritrovamento del corpo; ciò scagionerà Fabio ma creerà parecchi problemi ai Morra che continueranno ad essere dei sorvegliati speciali da parte delle Forze dell’Ordine.

La strada di casa 2 15 ottobre: Lorenzo scompare all’improvviso

La famiglia Morra sembrerà non trovare proprio pace perché oltre che all’arresto di Fausto dovrà fare i conti con la scomparsa di Lorenzo che a un certo punto risulterà irraggiungibile dopo ore e ore di tentativi di mettersi in contatto. Alla fine tutto si risolverà con il suo rientro a casa ma le notizie saranno tutt’altro che positive per i Morra: Lorenzo infatti dichiarerà alla polizia che si trovava sul ponte da cui si è gettata Irene, come in effetti molte persone potranno testimoniare avendolo visto. E non è finita qui.

Quinta puntata La strada di casa 2: il segreto di Milena e Viola

Le anticipazioni sulla quinta puntata hanno come protagonisti anche Milena e Viola, che sembrano nascondere un segreto importantissimo su cui si indagherà a fondo nel corso degli episodi, e lo stesso Fausto si troverà a fare i conti con una realtà che forse non avrebbe mai voluto scoprire: le tanto attese analisi confermeranno che i materiali importati dalla Novak sono scadenti. La strada di casa 2 vi aspetta il prossimo martedì 15 ottobre su Rai Uno!