La Sposa fiction Rai: numero puntate, cast attori, location, repliche

La Sposa è la nuova fiction Rai con protagonista Serena Rossi. Dal 16 gennaio, in prima serata, la serie è composta in tutto da tre puntate. È prodotta da Rai Fiction ed Endemol Shine Italy: la regia è affidata a Giacomo Campiotti. È la storia di Maria, una ragazza calabrese degli anni Sessanta, che accetta un matrimonio per procura con un agricoltore del Veneto per salvare la sua famiglia dalla povertà.

La trama de La Sposa

Per salvare la propria famiglia dai debiti Maria accetta un matrimonio combinato con un ricco agricoltore, Vittorio Bassi, nonostante abbia ancora nel cuore il primo amore, Antonio, partito per il Belgio e mai più tornato. Giunta all’altare, però, Maria scopre che in realtà sposerà suo nipote, Italo, che è stato costretto alle nozze con l’inganno. Italo vive nel dolore dopo che la sua prima moglie è scomparsa nel nulla, in circostanze misteriose, lasciandolo solo con il figlio Paolino, che soffre di crisi epilettiche. Per questo motivo Italo tiene Maria a distanza e la tratta come una serva, ma lei non si lascia abbattere.

Chi sono gli attori de La Sposa

La protagonista de La Sposa è Serena Rossi. L’attrice e cantante classe 1985 è reduce dal successo di Mina Settembre. Dopo una lunga gavetta l’artista napoletana è diventata popolare grazie alla fiction su Mia Martini. Tra un set e l’altro non è mancata l’esperienza alla conduzione: Serena è stata la presentatrice di Detto Fatto e de La canzone segreta.

Italo de La Sposa è Giorgio Marchesi. L’attore di Bergamo è diventato noto grazie a Un medico in famiglia ma ha partecipato a tante altre fiction di successo quali: Una grande famiglia, Braccialetti Rossi, Sorelle, Solo per amore, L’Allieva, I Medici, La stagione della caccia.

Antonio ha invece il volto di Mario Squeglia, che ha fatto parte del cast di 1992 e Suburra-La serie. Nel 2017 ha lavorato accanto a Giulia Michelini in Rosy Abate-La serie, dove indossava i panni di Luca Bonaccorso. Nella sua carriera tanto teatro.

A interpretare Nunzia un volto amato di Un posto al sole: Antonella Prisco. Quest’ultima è conosciuta ai più per il ruolo di Mariella Altieri. Il debutto in tv è avvenuto nel 2009, sul set di Orgoglio accanto a Elena Sofia Ricci e Daniele Pecci.

Il piccolo Paolino è il giovane Antonio Nicolai. Dieci anni, La Sposa è la prima esperienza sul set del bambino, che ha subito stretto un bel legame con Serena Rossi.

Dove è stata girata La Sposa

La maggior parte delle scene de La Sposa sono state girate in Piemonte, a Torino e in provincia. Tra le varie location utilizzate c’è una tenuta agricola all’interno del Parco della Pellerina e un’altra a Carignano. Diversi ciak sono stati poi effettuati a Fontanetta Po, in provincia di Vercelli.

Dove vedere le repliche de La Sposa

Le repliche de La Sposa sono disponibili su Rai Premium – canale 25 – ogni venerdì sera alle 21.20. Le puntate sono inoltre disponibili sulla piattaforma streaming Raiplay.