La sparata di Guenda Goria contro il marito: disagio e scuse

Guenda Goria fa dietrofront sul marito Mirko Gancitano, dopo chedi recente lo aveva criticato apertamente, pubblicamente e indelicatamente circa il suo modo di affrontare la paternità. La coppia ha avuto un figlio, Noha, lo scorso luglio. Tutto sembrava procedere a gonfie vele dopo la nascita del piccino. E invece la pianista, in una inaspettata intervista rilasciata al magazine Diva e Donna lo scorso settembre, aveva dichiarato che dormiva con sua suocera Enza, la quale le stava dando molto aiuto con il bebè, a differenza del compagno. “Pensavo di avere accanto una roccia, mi sono ritrovata un sassolino”, aveva tuonato l’ex gieffina, a proposito del supporto avuto da Mirko. Che dolcezza!

Ebbene, a distanza di un paio di mesi da quelle dichiarazioni poco comprensibili (su questo punto ci torneremo a breve), la figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria ha fatto per fortuna un passo indietro, chiedendo scusa a Gancitano attraverso un lungo post pubblicato sul suo profilo Instagram. Lei stessa ha ammesso di aver innescato la polemica, spiegando che era adirata in quanto stravolta dalla nuova situazione, ossia la maternità:

“Qualche tempo fa ho avuto parole polemiche nei tuoi confronti. Ero arrabbiata. Avevo bisogno di un aiuto, mi sentivo stravolta dalla fatica, dalle emozioni, dalla paura che inconsciamente si presentava nella mia vita. Ti ho sentito distante. O almeno così mi sembrava. Oggi ti osservo e rileggo quei momenti con altri occhi. Quella distanza era solo fragilità. La tua delicatezza nell’entrare in punta di piedi nella vita di Noah, tenendo la tua attenzione si di me. Mi rendevi forte senza farmene accorgere. Affidandoti al mio istinto, seppur tanto imperfetto. Prendevi le misure per diventare padre, con tante paure e ipocondrie”.

Guenda Goria ha aggiunto che ha cambiato idea rispetto a qualche mese fa e che il marito è favoloso:

“Oggi ti guardo con il nostro cucciolo e ti trovo STRAORDINARIO. Te lo dico con amore e con onestà. Voglio chiederti scusa per la mia impazienza. Se diventare madre è complesso penso lo sia anche diventare padre. E nessuno ci insegna come fare. Il tuo modo di tenere unita la nostra coppia e la nostra famiglia ti rende speciale e so che Noah sarà molto fortunato ad averti sempre accanto. Ti amo. La tua “rompiscatole” del cuore”.

Guenda Goria, qual è il senso di criticare pubblicamente il marito?

Sono persone dello spettacolo… Ma sì, sono artisti… Funziona così. Ma anche no! Qual è il senso del criticare il proprio marito pubblicamente, a pochi mesi dalla nascita di un figlio? Va bene che ormai si vive nell’epoca in cui il privato rischia di scomparire perché tutto deve essere condiviso sui social o in tv o chissà dove. Ma ci dovrebbe essere un limite a tutto. La Goria, dopo essersi resa conto di averla sparata grossa e di aver creato disagio, ha chiesto scusa. Ovviamente sempre informando tutti della faccenda. Insomma pare che le piaccia cantarsela e suonarsela. E c’è pure il sospetto che non disdegni di far parlare un po’ di sé. Nulla di male, certo i metodi appaiono un poco discutibili.