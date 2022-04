La scogliera dei misteri, nuova fiction Rai: trama e quando va in onda

Ecco tutto ciò che c’è da sapere sulla nuova serie tv, prodotta in Francia, che sarà presto trasmessa in Rai

La scogliera dei misteri è un’altra serie tv che terrà incollati allo schermo i telespettatori Rai nel corso della primavera 2022. Le fiction che la Rai sta sfornando stanno avendo attualmente grande successo. Stavolta, però, si tratta di una produzione tutta francese di genere thriller – drama. Ecco tutti i dettagli sullo sceneggiato, la trama e la data prevista per la messa in onda.

La scogliera dei misteri, la trama del nuovo drama Rai

La scogliera dei misteri, intitolata in lingua francese Jugée Coupable, segue le vicende della protagonista, la 26enne Lola Bremont. La serie si apre con il suo arrivo in Bretagna, a Roches Blanches, da Bordeaux per affrontare un importante colloquio di lavoro come hotel manager. Qui ha vissuto con lo zio dopo la morte della madre. In Bretagna Lola viene turbata da un inquietante sms con allegato un articolo di giornale riguardante un misterioso delitto commesso 25 anni prima. Si tratta della morte di una certa Manon Jouve, trovata esanime nella scogliera di Port-Blanc.

Ciò che tormenta l’animo di Lola è una strana coincidenza: il volto della vittima dell’omicidio le assomiglia paurosamente. Lola si trova così invischiata nelle indagini volte a scoprire chi è il colpevole del delitto, nonostante le venga sconsigliato da più parti. La ragazza inizia pure a pensare che la vittima potrebbe addirittura essere sua madre. La protagonista, che si sente coinvolta in qualche modo nel fattaccio, sarà costretta al contempo a scavare nel suo passato.

La scogliera dei misteri, quando debutterà in Rai

La prima puntata de La scogliera dei misteri andrà in onda in prima serata martedì 12 aprile 2022, una settimana dopo la trasmissione della puntata finale di Studio Battaglia. L’ultima puntata dello sceneggiato, altra produzione francese in onda in Rai dopo Morgane, Detective Geniale, dovrebbe andare in onda martedì 26 maggio 2022. La fiction crime è co-prodotta da Episode Productions, France Télévisions, BE-FILMS e RTBF. Nello stesso periodo, precisamente il 4 aprile 2022, farà il suo debutto in Rai la terza stagione di Nero a Metà con Claudio Amendola, un’altra serie tv di genere drammatico – poliziesco.