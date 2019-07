La sai l’ultima? terza puntata con Ezio Greggio: ospiti e anticipazioni

Terza puntata La sai l’ultima? con Ezio Greggio: chi sono gli ospiti

Nuovo appuntamento con La sai l’ultima? Digital Edition, l’edizione 2019 dello storico programma Mediaset. Dopo il successo delle prime due puntate, lo show condotto da Ezio Greggio torna in onda su Canale 5 venerdì 5 luglio. Gli ospiti della terza puntata della trasmissione sono Romina Power, Giancarlo Magalli ed Enrico Beruschi. Nel corso della serata le tre compagini capitanate da fuoriclasse della comicità italiana, rispettivamente Maurizio Battista, Biagio Izzo e Scintilla (nome d’arte di Gianluca Fubelli), si sfidano a colpi di barzellette per eleggere il miglior barzellettiere d’Italia.

Anticipazioni sulla terza puntata di La sai l’ultima?

I concorrenti si affrontano singolarmente in diverse manche, al termine delle quali il pubblico in studio vota il proprio preferito. Il risultato raggiunto da ciascuno è avvallato dal “notaio” Nino Formicola, affiancato dal volto femminile del programma Romina Pierdomenico. New entry nel meccanismo di gioco, la presenza di tre “jolly”: Valentina Persia, Alessandro Paci e Geppo Show (vero nome Simone Metalli) chiamati dai coach a raccontare un proprio cavallo di battaglia per incrementare il punteggio della loro squadra.

Il successo de La sai l’ultima? Digital Edition 2019

Il ritorno de La sai l’ultima? ha lasciato il segno in tv, tanto che nelle edicole è uscito La sai l’ultima? Quiz, una nuova rivista bisettimanale di enigmistica, a cura di Fivestore. “Voglio ringraziare i 3 milioni e mezzo di italiani che ieri sera ci hanno scelto ed hanno visto il mio show e condividere questo strepitoso risultato con tutti i colleghi protagonisti e con la produzione e la rete. Ridere fa bene alla salute, chi guarda La Sai l’Ultima? fa un’iniezione di allegria”, ha dichiarato Ezio Greggio all’indomani della prima puntata.