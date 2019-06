La sai l’ultima rinviata? Le ultime indiscrezioni sul programma

La sai l’ultima slitta a data da destinarsi? Gli ultimi rumours sulla trasmissione

Il 21 giugno 2019, su Canale 5, sarebbe dovuta partire una nuova edizione de La sai l’ultima?, programma storico di Mediaset riproposto dalla rete in chiave più moderna. A condurlo ci sarà Ezio Greggio ma, secondo le ultime indiscrezioni riportate da Blogo, la trasmissione potrebbe essere rimandata a data da destinarsi. Gira volte infatti che La sai l’ultima?, nonostante il lancio del promo sui canali delle rete del Biscione, potrebbe essere rinviata. Usiamo il condizionale perché, come specificato, ad oggi si tratta solo di rumours. Per scoprire la fondatezza degli stessi, ovviamente, non ci resta che aspettare il 21 giugno.

La sai l’ultima? Mistero sulle cause del rinvio

Sui motivi che avrebbero spinto Mediaset a valutare il rinvio de La sai l’ultima? non sono stati svelati. Blogo, dopo aver tirato in ballo il probabile slittamento, non ne ha di fatto chiarito le cause. La cosa strana, e che potrebbe far pensare che nessun cambiamento della programmazione investirà il programma, è che in Tv sta continuando a passare il promo con Ezio Greggio e gli altri personaggi presenti nello show (anche se nessuna data di inizio è stata ancora specificata). Le registrazioni delle prime puntate, inoltre, sarebbero già avvenute.

La sai l’ultima? Novità e protagonisti della nuova edizione

Alla nuova edizione de La sai l’ultima? parteciperanno volti noti cari al pubblico di Mediaset. Tra questi vanno sicuramente menzionati Biagio Izzo, Scintilla, Maurizio Battista e Nino Formicola. I comici saranno ospiti fissi della trasmissione di Ezio Greggio. Il conduttore stesso, proprio in una recente intervista, ha dichiarato di aver rinnovato lo show. “Ho portato dei cambiamenti alla struttura del programma– ha affermato Greggio – Tanto per fare un esempio, grazie ai social la ricerca dei barzellettieri è diventata molto più interessante”.