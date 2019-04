La sai l’ultima, Ezio Greggio conduttore? Le indiscrezioni

La sai l’ultima, Ezio Greggio confermato al timone del programma? Le indiscrezioni

Dopo il no di Ilary Blasi e Teo Mammucari, sembra che Ezio Greggio sarà il nuovo conduttore de La sai l’ultima. Una delle trasmissioni più divertenti e storiche della Mediaset sta per tornare tra lo stupore e il divertimento dei telespettatori. Secondo TvBlog, il conduttore e volto celebre di Striscia la Notizia, Ezio Greggio, potrebbe condurre La sai l’ultima. Il ritorno dello storico programma è programmato per l’estate, e dopo i nomi di Ilary Blasi e Teo Mammucari, la Mediaset starebbe pensando proprio a Greggio che con il suo modo di fare divertente ed ironico potrebbe innescare una serie di espedienti simpatici su cui far reggere lo show.

La sai l’ultima: tutto ciò che sappiamo sulla nuova edizione

Dopo ben 11 anni torna in prima serata su Canale 5 La sai l’ultima. Uno dei programmi storici di Mediaset sta scaldando i motori per tornare più forte che mai nei prossimi mesi. L’indiscrezione era stata lanciata dal settimanale Spy poi confermata anche da TvBlog che aveva anche fatto un nome per la conduzione: parliamo di Ilary Blasi. La conduttrice sarebbe dovuta essere al timone del programma insieme al collega e amico Teo Mammucari, una coppia che si sarebbe ricomposta dopo i tre anni vissuti insieme a Le Iene. Così il sito confermava la notizia: “TvBlog di certo è in grado di confermarvi che Ilary Blasi sarà al timone del varietà che dovrebbe andare in onda durante l’estate dagli studi Robinie di Milano, dove ora è in corso l’emissione dell’Isola dei Famosi. Con lei ci sarà anche Teo Mammucari“.

Ilary Blasi declina la conduzione di La sai l’ultima. E le ultime sul Gf Vip

Il motivo che si cela dietro il no di Ilary Blasi a La sai l’ultima va a braccetto con le scelte della conduttrice per la prossima edizione del Grande Fratello Vip. Ci aveva fatto sapere, sempre TvBlog, che Ilary Blasi non vuole prendere parte alla nuova edizione del reality e per questo sarebbe intenzionata a dire no anche a La sai l’ultima.