La sai l’ultima? Con Ezio Greggio: quando va in onda

La sai l’ultima? Torna in tv, Ezio Greggio alla conduzione: i volti noti che lo affiancheranno

Tutto è pronto per la nuova edizione de La sai l’ultima? Lo storico programma di Mediaset tanto amato dal pubblico, dopo anni di assenza dal piccolo schermo, torna in prima serata con Ezio Greggio alla conduzione. I telespettatori, abituati a vederlo a Striscia la Notizia insieme a Enzo Iacchetti, questa volta avranno modo di valutare Greggio da “solista”. A presentare La sai l’ultima?, tuttavia, non sarà completamente solo. La produzione, difatti, ha scelto di affidargli dei co-conduttori. I comici che affiancheranno Ezio Greggio nel programma, secondo le ultime indiscrezioni, sono: Biagio Izzo, Scintilla, Maurizio Battista e Nino Formicola.

La sai l’ultima? Quando va in onda: la programmazione Mediaset

Sulla data di inizio de La sai l’ultima? Niente di ufficiale è stato ancora comunicato. Sappiamo per certo che, al momento, la produzione ha avviato e sta mandando avanti i casting per selezionare i primi concorrenti. In questi giorni, inoltre, BubinoBlog ha fatto sapere che le registrazioni delle prime puntate sono state fissate tra venerdì 24 maggio e giovedì 30 maggio. A rigor di logica, dunque, le voci che vedrebbero l’inizio della trasmissione a giugno sembrerebbero essere oggi fondate. Per conosce con esattezza la data della messa in onda, tuttavia, è sempre meglio aspettare il comunicato ufficiale Mediaset.

La sai l’ultima? Ilary Blasi declina l’invito: non sarà lei la conduttrice

Per diverso tempo si è detto che sarebbe potuta essere Ilary Blasi la prossima conduttrice de La sai l’ultima?. Qualche mese fa, tuttavia, abbiamo avuto la conferma: a presentare il programma non ci sarebbe stata lei. Adesso le ultime indiscrezioni la vedrebbero al timone di Temptation Island Vip. Ilary Blasi potrebbe prendere il posto di Simona Ventura. Per saperne di più, anche in questo caso, bisognerà però aspettare la conferma ufficiale.