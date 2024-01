La Ruota della Fortuna, niente speciali prime time: il motivo (rumor)

La Ruota della Fortuna dovrebbe presto tornare in onda su Canale 5 e a prendere il timone dello storico game show dovrebbe essere Gerry Scotti, reduce dalla recente conduzione di Io Canto Generation. A svelare alcuni dettagli su La Ruota della Fortuna è stato TvBlog, che si è sbilanciato sulla questione degli speciali prime time.

La Ruota della Fortuna e gli appuntamenti prime time

La nuova edizione de La Ruota della Fortuna, a quanto si legge, dovrebbe andare in onda prossimamente, ovvero dopo l’attuale ciclo di Avanti un Altro. Al timone, come accennato prima, dovrebbe esserci Gerry Scotti. TvBlog ha poi rivelato come, inizialmente, si sarebbe pensato di realizzare uno o più speciali del game show da proporre nel prime time di Canale 5. Il giorno della settimana scelto, inoltre, sembrava essere la domenica.

Pare, tuttavia, che per questioni di matrice economica, che avrebbero portato Mediaset a rivedere il budget dei prossimi mesi, questi speciali da collocare in prima serata non dovrebbero più esser prodotti. Sembra quindi che La Ruota della Fortuna dovrà accontentarsi esclusivamente della sua versione preserale. Al momento quella riportata è una semplice indiscrezione che attende di trovare conferme o smentite. Non è ancora chiaro quando andrà in onda La Ruota della Fortuna, così come non è dato sapere se siano in cantiere o meno degli speciali prime time.

La Ruota della Fortuna: Samira Lui valletta?

Circa due mesi fa, un’indiscrezione aveva riportato che a fare da valletta a Gerry Scotti nella prossima edizione de La Ruota della Fortuna sarebbe stata Samira Lui, nonché ex concorrente dell’attuale edizione del Grande Fratello. L’ex professoressa de L’Eredità ha trascorso solo poche settimane nella Casa di Cinecittà, venendo poi eliminata senza riuscire a conquistare il pubblico del noto reality condotto da Alfonso Signorini. Nella Casa di Cinecittà, Samira aveva instaurato un bel legame di amicizia con Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi. Quest’ultimo, in particolare, era rimasto affascinato dall’ex gieffina e non aveva smesso di pensarla nemmeno dopo la sua eliminazione. A mettere un punto alla questione era poi stata la stessa Samira, tornata in veste di ospite.