La relazione clandestina di Fedez e like “drammatico” di Chiara Ferragni: gesto inatteso e ferita riaperta

Chiara Ferragni è tornata a far parlare di sé per un gesto alquanto rumoroso di cui si è resa protagonista su TikTok. L’influencer e imprenditrice digitale cremonese ha piazzato un like a un contenuto in cui è stato sostenuto che Fedez fosse realmente pronto a lasciarla durante il matrimonio. La vicenda ha avuto inizio quando un account dedicato alla star di Instagram, @ferrynumberone, ha pubblicato un breve filmato che in qualche ora è diventato virale.

Il matrimonio e le voci dell’amante di Fedez, Chiara Ferragni conferma con un like

Nel video si vede la 39enne durante il giorno del suo matrimonio, celebrato nell’incantevole cornice siciliana di Noto. In particolare, il contenuto ha usato un’immagine in cui Chiara appare con indosso l’iconico abito bianco in pizzo griffato Dior. E fino a qui nulla di strano. La didascalia a corredo della clip e il successivo gesto di Ferragni hanno invece catturato l’attenzione di una miriade di utenti.

“Aveva solo 31 anni, era emozionata all’idea di sposarsi e nello stesso istante il suo futuro marito era al telefono con la sua amante, promettendo che avrebbe lasciato tutto per lei, se avesse detto sì”, riporta la didascalia in questione. Una ricostruzione drammatica che era già in qualche modo trapelata mesi fa su alcuni portali gossippari, senza però che arrivassero conferme dai diretti interessati. Il punto è che ora, a tale versione dei fatti, ha piazzato un inaspettato like Chiara Ferragni, quasi a dire che quella ferita sentimentale per lei resta aperta.

La reazione di Chiara Ferragni quando scoprì la relazione extraconiugale di Fedez

Il gesto dell’influencer, però, a voler ben vedere arriva sì in modo inatteso, ma forse non troppo. Dopo la fine del matrimonio, Chiara, attraverso una confessione su Instagram, aveva parlato di una telefonata scioccante che aveva avuto nel 2024 con Fedez, poco prima di Natale. L’imprenditrice rivelò che l’allora marito aveva ammesso di avere un rapporto extraconiugale con un’amante, poi identificata in Angelica Montini. Tale legame clandestino sarebbe cominciato addirittura nel 2017.

“Ho vomitato, ho capito che quello che avevo vissuto era stata una totale presa in giro. Federico mi ha chiamata e ha ammesso per la prima volta la storia con questa amante che proseguiva dal 2017 e dicendomi anche che aveva pensato di non sposarmi pochi giorni prima del matrimonio ma poi non sapeva come tirarsi indietro pubblicamente”, aveva confidato Ferragni, che aveva inoltre aggiunto che l’aver saputo che Fedez avesse chiamato l’amante poco prima di raggiungerla all’altare era un dettaglio “troppo doloroso” da affrontare. In quel frangente smentì anche alcune indiscrezioni che sostenevano che il suo matrimonio fosse “aperto”, sottolineando che dal suo punto di vista non c’è mai stata la volontà di portare avanti un legame poligamo.