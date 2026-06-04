Fedez e Chiara Ferragni, amore vero o solo marketing? Le rivelazioni sincere di Fabio Maria Damato

Fabio Maria Damato, ex braccio destro di Chiara Ferragni, ha rilasciato una lunga intervista al podcast condotto da Selvaggia Lucarelli, “Bornout“. Ha toccato diversi temi della sua esperienza, durata anni, al fianco dell’imprenditrice digitale cremonese. Uno dei passaggi più interessanti della chiacchierata è stato quando Damato ha risposto alla domanda relativa a come è nata la storia d’amore tra l’influencer e Fedez. Da un lato c’è chi crede che la love story sia sbocciata sotto il segno del marketing, dall’altro chi ritiene, al di là di come si sia conclusa, che agli albori ci fosse un sentimento intenso e sincero. In sostanza, che i due fossero davvero innamoratissimi. Damato, con tono pacato e sincero, ha dichiarato che, per quanto lui ha potuto vedere, Chiara realmente ha perso la testa per il cantante, facendo anche delle rinunce a livello professionale in quanto alcuni brand di moda non vedevano di buon occhio l’immagine di Fedez.

Fedez e Chiara Ferragni, solo marketing o innamorati per davvero? La versione di Fabio Maria Damato

Lucarelli a un certo punto ha chiesto al manager che impressione gli avesse fatto Fedez quando è entrato nella vita di Ferragni e se questa si è innamorata perdutamente di lui, come da narrazione social. “Conoscevo le canzoni di Federico e basta. Posso dire che Chiara era totalmente pazza e innamorata di lui. Questo lo vedevo sotto i miei occhi”, ha raccontato Damato. La giornalista ha voluto un’ulteriore conferma, domandando all’ospite se fosse certo che la love story non fosse stata messa in piedi per accordi commerciali.

“Chiara ha lottato per stare con Federico all’inizio. Io ho ricevuto telefonate da Pr e marchi molto chic che non volevano Chiara perché era diventata nazional popolare per questa sua storia. Lei ha combattuto per questa relazione. Non ha rinunciato alla sua storia per fare una sfilata in più o per avere un contratto in più”, ha aggiunto Damato.

La rottura silenziosa tra Damato e Ferragni

Nel corso dell’intervista ha anche parlato della rottura lavorativa con Ferragni. Un tasto doloroso e mai del tutto chiarito: Damato ha riferito che a un certo punto, mentre si trovava in auto con l’influencer, le ha comunicato che si sarebbe dimesso. “Ok”, avrebbe risposto l’imprenditrice, senza batter ciglio. Un atteggiamento alquanto freddo dopo tanti anni trascorsi insieme a costruire un impero.

Alla fine le loro strade si sono separate in modo silenzioso. Il manager ha infatti raccontato che non ha mai avuto una lite accesa con Ferragni. Quando si sono detti addio professionalmente, non hanno nemmeno avuto un confronto. Sempre stando alla versione di Damato, lui avrebbe provato ad avere una spiegazione di persona senza però riuscire ad ottenerla. Chiara avrebbe in qualche modo fatto muro.