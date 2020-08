Secondo fonti vicine alla corona, il lunghissimo regno di Elisabetta II starebbe volgendo alle battute finali. A riferirlo è Vanity Fair che scrive che la regina sarebbe sul punto di ritirarsi a vita privata. Le motivazioni sarebbero due: l’età anagrafica e il bisogno di stare più vicina al marito Filippo (dato erroneamente per morto in varie occasioni di recente), che si avvicina alla soglia dei 100 anni. Insomma, anche la sovrana inizierebbe a provare le esigenze dei ‘comuni mortali’ e avrebbe voglia di vivere il resto della propria esistenza senza dover far fronte all’onore ma anche al peso degli impegni istituzionali propri della corona. Fino ad ora, è bene specificare, che si tratta di rumors e che nulla è stato fatto trapelare ufficialmente in tal senso da Buckingham Palace.

Elisabetta II pronta a lasciare il trono

Se le indiscrezioni dovessero trovare conferma ufficiale, si assisterebbe a un evento unico. Per la prima volta Elisabetta II abdicherebbe, lasciando gli impegni verso i suoi sudditi e verso la nazione per dedicarsi alle proprie vicende private. Pare che a pesare sulla sua scelta sarebbe stata anche la drammatica situazione venutasi a creare dopo lo scoppio dell’emergenza sanitaria dettata dalla pandemia globale di coronavirus. All’età di 94 anni la regina avrebbe riflettuto e si sarebbe convinta a trascorrere con Filippo una vita più appartata. Anche perché la salute di quest’ultimo non offre rassicurazioni, vista anche l’età. Alla finestra c’è naturalmente il figlio Carlo, che finalmente si vedrebbe incoronato dopo decenni di attesa.

Il Principe Carlo pronto a raccogliere l’eredità al trono

Il Principe Carlo sarebbe più che pronto a raccogliere l’eredità del trono. Di gavetta ne ha fatta abbastanza. Inoltre in diverse occasioni pubbliche ha fatto le veci della madre, dimostrandosi all’altezza. Dal canto suo Elisabetta sarebbe contenta di vedere il figlio finalmente re. Si dice anche che la storia con Camilla Parker Bowles abbia reso Carlo più consapevole di sé e più sicuro. Non resta che attendere lo sviluppo della situazione e di capire se davvero la regina saluterà il trono in modo definitivo e inappellabile.