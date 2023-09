La reazione di Totti nel vedere Ilary Blasi allo stadio: parla l’amico

L’amico dell’ex calciatore è intervenuto in sua difesa a seguito della diffusione del video in cui ‘spia’ Ilary Blasi allo stadio

Pochi giorni fa, Francesco Totti, Noemi Bocchi e Ilary Blasi si sono ritrovati tutti insieme allo Stadio Tre Fontane per veder giocare il figlio Cristian durante la partita tra Roma Primavera e il Frosinone. A generare scalpore, però, è stato un video in cui si vedeva la nuova compagna dell’ex calciatore spiare il profilo Instagram di Ilary Blasi. Le telecamere di Sport Italia, infatti, hanno ripreso proprio il momento in cui Totti e Noemi si rendono conto della presenza della Blasi allo stadio tramite una foto della conduttrice insieme alla fidanzata del figlio.

Ovviamente, il video ha subito fatto il giro del web e su tutti i social si sono sbizzarriti tra commenti e meme. Le reazioni dei due protagonisti hanno generato diverse polemiche, soprattutto per lo sguardo apparentemente indispettito della Bocchi. In seguito, Ilary ha risposto a modo suo alla polemica, lanciando diverse frecciatine ironiche all’ex marito e a Noemi. Ma, qual è stata, invece, la reazione di Francesco Totti? In difesa dello sportivo, è intervenuto uno dei suoi più cari amici, ovvero Alex Nuccetelli.

Alex ha parlato spesso in difesa dell’amico dall’annuncio della separazione e anche questa volta, dati gli innumerevoli gossip, ha voluto chiarire la situazione. Intervistato dal portale TAG 24, Nuccetelli ha dichiarato prima di tutto di essere convinto che l’intenzione di Ilary non sia stata assolutamente quella di fare un dispetto a Totti e Noemi, come alcuni hanno insinuato. Semplicemente, si trattava di una madre che voleva vedere il figlio in azione e fare il tifo per lui: “Penso che una mamma abbia diritto di vedere il figlio con il Frosinone. Penso che Ilary sia sempre stata un’ottima mamma e Francesco un ottimo papà”.

Dello stesso parere sembrerebbe essere Francesco Totti. L’ex Capitano della Roma, infatti, non sarebbe stato assolutamente infastidito dalla presenza di Ilary e non avrebbe alcun problema nei suoi confronti. “Francesco non se l’è assolutamente presa. Lui tiene prima di tutto ai figli, quindi se la mamma è presente lui ne è soltanto che felice”, ha affermato Alex Nuccetelli. Dunque, la priorità per l’ex calciatore rimangono i suoi tre figli, Cristian, Chanel e Isabel. Per questo, non può che essere contento del fatto che i ragazzi abbiano un ottimo rapporto anche con la madre, la quale è sempre presente per loro e in ogni avvenimento importante della loro vita, come è stato per la partita di Cristian.