La Pupa e il Secchione terza puntata: eliminati, lacrime e tensione

Martedì 29 marzo è tornato in onda lo storico format di Italia Uno condotto per la prima volta da Barbara d’Urso

Vera Miales e Nicolò Scalfi sono i primi eliminati de La Pupa e il Secchione Show 2022. La coppia non ha convinto i giudici – Soleil Sorge, Antonella Elia e Federico Fashion Style – nelle varie prove della serata. Dopo aver ottenuto l’ultimo posto in classifica la fidanzata di Amedeo Goria e il campione di Caduta Libera hanno sfidato Nicole Di Mario e Ivan Vettoretto – i più nominati dagli altri concorrenti – al bagno di cultura.

Prima di arrivare alla sfida finale Vera Miales ha chiesto alla produzione di dare una seconda chance a Scalfi, rimasto in ombra a causa delle dinamiche esterne che hanno coinvolto la barista moldava. Vera ha fatto discutere per la sua chiacchierata relazione con Goria e per il rapporto, tutt’altro che pacifico, con la figlia di lui Guenda. Barbara d’Urso e i suoi autori non hanno però stravolto il regolamento e al bagno di cultura si è dovuto sottoporre pure Nicolò.

L’esito è stato disastroso: Vera non ha saputo rispondere alle domande sui Promessi Sposi mentre Scalfi ha avuto difficoltà ad identificare in una foto Loredana Lecciso. La coppia ha dunque perso la sfida contro Nicole e Ivan. La Miales si è detta assai dispiaciuta per la situazione e per non aver permesso al suo secchione di vivere questa avventura al meglio.

Da segnalare che la terza puntata de La pupa e il secchione è stata vinta da Francesco Chiofalo e Annaclara Hellwing: i due sono stati apprezzati anche dall’ospite della serata Clizia Incorvaia, che li ha coinvolti in una prova speciale.

Inoltre nel reality show è entrata Elena Morali come sostituta di Flavia Vento, che ha abbandonato il programma e Aristide Malnati. Nella quarta puntata dello show arriverà Paola Caruso, che qualche settimana fa ha avuto un problema di salute.

Il duplice confronto di Guenda Goria

Protagonista della terza puntata de La Pupa e il Secchione è stata Guenda Goria, la figlia di Amedeo e Maria Teresa Ruta. L’attrice e pianista è intervenuta nello show per difendere il suo amore con Mirko Gancitano, uno dei secchioni del format. Il ragazzo sta ricevendo da giorni le avance della pupa Mila Suarez: una faccenda che comincia a stancare Guenda.

La Goria ha dunque invitato la modella marocchina a stare alla larga dal suo futuro marito e a limitarsi a mantenere i contatti solo ed esclusivamente per esigenze televisive. Mila ha ribadito di non essere interessata a Mirko e che sta semplicemente giocando.

Guenda Goria ha poi incontrato a La Pupa e il Secchione Vera Miales, altra protagonista dello show nonché fidanzata di Amedeo Goria. Le due non hanno mai avuto un buon rapporto e la gravidanza isterica della moldava ai tempi del Grande Fratello Vip non è particolarmente piaciuta a Guenda. Al termine dell’incontro, però, le due si sono promesse un chiarimento fuori dagli studi televisivi.

L’infanzia di Marialaura De Vitis

Alla terza puntata de La Pupa e il Secchione non sono mancate le lacrime. In uno slot della serata Barbara d’Urso ha raccontato al pubblico un lato inedito della vita di Marialaura De Vitis, l’ex fidanzata di Paolo Brosio. In studio è stata ospite la madre della pupa, che ha potuto riabbracciare per qualche minuto la figlia.

Il padre di Marialaura De Vitis è scomparso quando la ragazza aveva solo otto anni. L’influencer è cresciuta solo con la madre. Marialaura ha rimarcato che nonostante le difficoltà la donna non le ha mai fatto mancare nulla e le ha dato tutto il supporto di cui aveva bisogno.

La storia della De Vitis ha toccato molto Barbarella, che condivide con Marialaura il suo stesso dramma. Anche la d’Urso ha infatti perso un genitore, più precisamente la madre, quando era solo un bambina. Una tragedia che l’ha spinta a indossare una corazza fin dalla tenera età.