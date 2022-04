La Pupa e il Secchione sesta puntata: eliminati? Colpo di scena finale!

By

Martedì 19 aprile è tornato in onda lo storico format di Italia Uno condotto per la prima volta da Barbara d’Urso

Mila Suarez e Gianmarco Onestini dovevano lasciare La Pupa e il Secchione 2022 ma un colpo di scena finale ha ribaltato tutto. Dopo aver perso il bagno di cultura contro Aristide Malnati e Elena Morali, i più nominati del gruppo, la modella marocchina e il fratello di Luca sono stati salvati da una busta segreta che era stata consegnata a inizio puntato alla giurata Antonella Elia.

Per una settimana Mila e Onestini saranno costretti a vivere nello sgabuzzo insieme ad un’altra persona, il secchione Edoardo Baietti. Quest’ultimo rientra a La Pupa e il Secchione dopo aver perso la sua compagna, Paola Caruso, che è stata squalificata dalla produzione dopo l’aggressione ai danni della Suarez. Si forma così una nuova troppia.

Da segnalare che la sesta puntata dello show di Barbara d’Urso è stata vinta da Alessandro De Meo ed Emy Buono. Il secchione ha deciso di mollare Marialaura De Vitis e riprendere la cubista napoletana, che nell’ultima settimana ha avuto il ruolo di pupa insidiosa.

Rimasta senza secchione l’ex fidanzata di Paolo Brosio ha sfidato Asia Valente ma ha perso in un quiz di cultura generale. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip resta dunque accanto a Mirko Gancitano mentre la De Vitis è costretta a darsi da fare come pupa insidiosa.

La pace tra Paola Caruso e Mila Suarez

Alla sesta puntata de La Pupa e il Secchione è tornata Paola Caruso che, dopo l’espulsione della scorsa settimana, ha deciso di chiedere scusa a tutti per il suo comportamento. A fare ammenda dopo un’iniziale resistenza pure Mila Suarez, che ha provocato la soubrette calabrese tirando in ballo il figlio Michelino, che la Caruso sta crescendo da sola senza l’aiuto del padre del bambino con cui non ha più rapporti.

Soleil rivede l’ex fidanzato Luca Onestini

Tra gli ospiti della serata Luca Onestini, che è stato chiamato dagli autori per fare una produzione al fratello Gianmarco. In studio nessun saluto tra l’ex gieffino e l’ex fidanzata Soleil Sorge, giurata de La Pupa e il Secchione. I due hanno avuto una love story nel 2017, grazie a Uomini e Donne. Dopo la rottura non hanno mantenuto alcun tipo di rapporto.