La Pupa e il Secchione quarta puntata: eliminati, ritorni e due nuove coppie

Martedì 5 aprile è tornato in onda lo storico format di Italia Uno condotto per la prima volta da Barbara d’Urso

Ivan Vettoretto e Nicole Di Mario sono i nuovi eliminati de La Pupa e il Secchione Show 2022. La coppia è stata la più nominata dagli altri concorrenti. I due sono stati costretti a sfidare al bagno di cultura Aristide Malnati e Elena Morali, che hanno ottenuto l’ultimo posto in classifica. L’eliminazione di Nicole ha fatto piangere Denis Dosio e Marialaura De Vitis: entrambi avevano instaurato un ottimo legame con la ragazza.

Da segnalare che la terza puntata de La pupa e il secchione è stata vinta da Denis Dosio e Ilaria Bruni. Nonostante il primo sia stato coinvolto negli ultimi giorni in un triangolo amoroso con le pupe Emy e Nicole, è molto legato alla sua secchiona, con la quale ha creato un rapporto fatto di stima e complicità.

Una nuova coppia

A La Pupa e il Secchione Alessandro è stato costretto a scegliere tra Emy e Asia: il ragazzo ha optato per la prima. Per salvarsi la Valente ha così sfidato un’altra pupa. La scelta è ricaduta su Mila Suarez: le due si sono sfidate in una prova quiz e ad avere la peggio è stata la modella marocchina.

Asia Valente ha dunque rubato il secchione Mirko Gancitano a Mila. Quest’ultima non è stata eliminata definitivamente da La Pupa e il Secchione: resta in gioco nei panni di pupa insidiosa. La nuova parte della Suarez sarà quella di restare in villa e fare di tutto per rubare un secchione ad un’altra ragazza.

Il ritorno di Nicolò Scalfi

Inoltre nel reality show è entrata finalmente Paola Caruso. Tra le prime del cast ad essere annunciata, è stata costretta a ritardare il suo ingresso per via di alcuni problemi di salute. L’ex Bonas di Avanti un altro è affiancata dal secchione Edoardo Baletti.

La nuova coppia avrà un supervisore: Nicolò Scalfi. Il campione di Caduta Libera si è guadagnato un nuovo ruolo nella trasmissione dopo l’eliminazione della puntata precedente. La produzione ha dunque accolto la richiesta di Vera Miales, che aveva chiesto di lasciare in gioco il suo secchione penalizzato dalle sue dinamiche esterne.

Le prime puntate de La Pupa e il Secchione sono state infatti monopolizzate dalla storia tra Vera e Amedeo Goria e i problemi tra la figlia del giornalista e la Miales. Problemi che si sono amplificati in seguito all’avventura della moldava nello show di Barbara d’Urso.

Vera Miales ha svelato alla conduttrice Mediaset che il suo legame con il giornalista è momentaneamente in stand by: la pupa non ha apprezzato la vicinanza tra Goria e Stella, la migliore amica di Alex Belli e Delia Duran. I due si sono scambiati un bacio quando la Miales era ancora nella villa de La Pupa e il Secchione.

La (non) spiegazione di Flavia Vento

Nel corso della quarta puntata de La Pupa e il Secchione c’è stato un altro collegamento con Flavia Vento, che ha abbandonato la trasmissione dopo pochi giorni di permanenza. La bionda soubrette non ha voluto rivelare il motivo che l’ha spinta a lasciare all’improvviso lo show. La Vento si è limitata a dire che è successa una cosa gravissima, senza fornire ulteriori spiegazioni.