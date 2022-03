La pupa e il secchione seconda puntata: eliminati, scontri e lacrime

Martedì 22 marzo è tornato in onda lo storico format di Italia Uno condotto per la prima volta da Barbara d’Urso

Flavia Vento e Aristide Malnati a un passo dall’eliminazione a La pupa e il secchione 2022. La coppia non ha convinto i giudici – Soleil Sorge, Antonella Elia e Federico Fashion Style – nelle prove di canto e di cultura. Dopo aver ottenuto l’ultimo posto in classifica la soubrette e l’archeologo hanno sfidato Laura Comaschi e Orlando Puoti – i più nominati dagli altri concorrenti – al bagno di cultura.

La Vento non ha risposto bene a nessuna domanda mentre Aristide dopo aver individuato in una foto Kim Kardashian non ha saputo spiegare cos’è il contouring. La coppia ha dunque perso la sfida contro i fotonici Laura e Orlando. Flavia si è detta felice e pronta a riabbracciare i suoi cani mentre Malnati non ha nascosto il proprio dispiacere: il secchione non era pronto ad abbandonare la trasmissione così presto.

A un certo punto arrivato il colpo di scena: Barbara d’Urso ha chiesto agli autori e ai giurati dello show di invalidare l’eliminazione di Flavia Vento e Aristide Malnati e lasciarli una settimana nello sgabuzzo della villa de La pupa e il secchione. Dunque per la seconda volta non c’è stato alcun addio definitivo nella trasmissione di Italia Uno.

Da segnalare che la seconda puntata de La pupa e il secchione è stata vinta dalla truppia, ovvero il trio formato da Asia Valente, Alessandro De Meo ed Emy Buono. Nonostante gli screzi avuti nel corso della settimana i tre ragazzi si sono mostrati in studio piuttosto affiatati e agguerriti. Tra l’altro De Meo si è preso una cotta per la cubista campana ma la pupa prova interesse per un altro pupo: la star di Tik Tok Denis Dosio.

Mila Suarez e Vera Miales fanno scalpore

La seconda puntata de La pupa e il secchione ha visto di nuovo protagoniste Mila Suarez e Vera Miales. La prima, ex fidanzata di Alex Belli, si è scontrata con Guenda Goria, intervenuta in collegamento per sostenere il suo futuro marito Mirko Gancitano, secchione dello show. L’attrice si è detta tranquilla del sentimento di Mirko al di là delle provocazioni di Mila.

Provocazioni che non sono piaciute più di tanto ai giurati del format: Federico Fashion Style e Soleil Sorge hanno criticato apertamente la modella e influencer marocchina per il suo essere così sfacciata e provocante senza alcun rispetto per una storia d’amore.

Troppo sensuale pure Vera Miales, la fidanzata di Amedeo Goria, che a La pupa e il secchione fa coppia con il campione di Caduta Libera Nicolò Scalfi. Federico Lauri ha invitato la barista moldava a gestire meglio i suoi comportamenti per non danneggiare il compagno giornalista.

La malattia di Francesco Chiofalo

Alla seconda puntata de La pupa e il secchione non sono mancate le lacrime. In uno slot della serata Barbara d’Urso ha tirato in ballo la malattia di Francesco Chiofalo. In studio è intervenuta la madre del personal trainer romano, che qualche tempo fa è stato operato per un tumore al cervello.

A breve l’ex Lenticchio di Temptation Island, fidanzato da un anno con l’ereditiera Drusilla Gucci, dovrà andare di nuovo in sala operatoria perché nel condotto nasale che collega la bocca fino alla gola c’è una “palla nera”, la cui natura è ancora poco chiara.