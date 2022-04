La Pupa e il Secchione: scoppia un focolaio Covid nella villa

Nonostante i vaccini e la fine dello stato d’emergenza, l’Italia è ancora alla prova con il Covid-19. Il virus avrebbe messo in ginocchio l’ultima edizione de La Pupa e il Secchione, condotta da Barbara d’Urso. Stando a quanto rivelato da Tv Blog pare che un focolaio sia scoppiato nella villa della trasmissione di Italia Uno, situata alle porte di Roma.

Quattro ragazzi del cast della trasmissione sarebbero risultati positivi al Coronavirus. Al momento non si conoscono i nomi delle persone in questione. Sembra però che per ovvie ragioni la registrazione della nuova puntata, per la precisione la quinta, sia stata rimandata (era prevista per il prossimo sabato).

Nessun problema invece per la messa in onda della quarta serata, registrata qualche settimana fa: La Pupa e il Secchione andrà in onda regolarmente su Italia Uno martedì 5 aprile. Per ora nessun commento è arrivato da parte di Barbarella e di altre persone che lavorano allo show.

Non è escluso però che La Pupa e il Secchione possa saltare martedì 12 aprile: tutti sperano che entro domenica 10 aprile il focolaio di Covid rientri e si possa tranquillamente registrare la nuova puntata.

Dove si trova la villa de La Pupa e il Secchione

La villa de La Pupa e il Secchione 2022 si trova a Tivoli Terme. Si tratta della Tenuta S. Antonio che sorge nei pressi delle sorgenti delle Acque Albule della cittadina laziale. La villa, risalente al XVIII secolo, originariamente era di proprietà della congregazione dei frati Antoniani da cui prende il suo attuale nome.

L’intera struttura si estende su una superficie di 30 ettari ed è composta dalla villa padronale, con un fronte di circa cento metri, circondata da un parco secolare di 7 ettari ed é arricchita da due fontane, una scuderia, un fienile e una piccola cappella gentilizia.

La Tenuta S.Antonio è una location versatile, idonea ad ospitare grandi e piccoli eventi di vario tipo. Gli interni della villa sono caratterizzati da uno stile classico con un grande camino scenografico e comprendono diversi saloni, alcuni grandi circa 500 metri quadrati, dependance.