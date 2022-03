La pupa e il secchione 2022: dove si trova la villa del programma

Location elegante, lussuosa ed esclusiva per il programma tv in onda su Italia Uno e condotto da Barbara d’Urso

Grande protagonista de La pupa e il secchione show 2022 è la villa dove vivranno per alcune settimane i vari protagonisti del programma, condotto per la prima volta da Barbara d’Urso e in onda su Italia Uno. Una location da sogno che esiste davvero ed è immersa nel verde, a pochi passi da Roma.

Nello specifico la villa si trova a Tivoli Terme. Si tratta della Tenuta S. Antonio che sorge nei pressi delle sorgenti delle Acque Albule della cittadina laziale. La villa, risalente al XVIII secolo, originariamente era di proprietà della congregazione dei frati Antoniani da cui prende il suo attuale nome.

L’intera struttura si estende su una superficie di 30 ettari ed è composta dalla villa padronale, con un fronte di circa cento metri, circondata da un parco secolare di 7 ettari ed é arricchita da due fontane, una scuderia, un fienile e una piccola cappella gentilizia. La Tenuta S.Antonio è una location versatile, idonea ad ospitare grandi e piccoli eventi di vario tipo.

La Tenuta S.Antonio per La pupa e il secchione

La Tenuta S. Antonio offre ampi ambienti versatili adatti ad ogni tipo di esigenza: non solo grandi occasioni come matrimoni e ricevimenti vari ma anche meeting, congressi, riunioni ristrette o plenarie, presentazioni, corsi e molto altro. In passato è stata usata come set cinematografici ed è apparsa addirittura in alcuni episodi della fiction Rai Don Matteo.

Non è sfuggita ai produttori de La pupa e il secchione, che l’hanno scelta per la nuova edizione guidata da Barbara d’Urso. Gli interni della villa sono caratterizzati da uno stile classico con un grande camino scenografico. Gli interni della villa comprendono diversi saloni, alcuni grandi circa 500 metri quadrati, dependance.

C’è inoltre una biblioteca (perfetta per i secchioni e le secchione dello show) e una terrazza a livello di oltre 300 metri quadrati con vista panoramica su Tivoli e sui Monti Tiburtini. Sette le camere da letto disponibili per un totale di quindici posti letto. 450 i posti auto mentre sono presenti tre cucine.