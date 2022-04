La Pupa e il Secchione: scatta il bacio, Onestini e la Suarez fanno sul serio

Barbara d’Urso sa molto bene come attrarre pubblico a sé con delle succose anticipazioni come quelle spuntate fuori nelle ultime ore e dedicate alla semifinale di La Pupa e il Secchione, in onda questa sera, 26 aprile, su Italia 1.

Via social, la conduttrice ha reso disponibile poche ore fa una news che spingerà di certo più di qualcuno a sintonizzarsi sul suo show: a quanto pare sarebbe infatti finalmente scattato il tanto atteso bacio fra due dei concorrenti più amati del programma.

A #LaPupaeilSecchioneShow è tempo di SEMIFINALE… e intanto scatta anche il bacio tra una coppia! ???? Vi aspettiamo oggi in prima serata su #Italia1 ed in streaming su Mediaset Infinity per una puntata… rovente! ???? pic.twitter.com/s03L9HmSIb — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) April 26, 2022

I due protagonisti di questo romantico scambio di tenerezze sono Gianmarco Onestini e Mila Suarez. I due, ad onor del vero, avevano iniziato ad insospettirci già da diverse settimane. Nei giorni scorsi, Onestini e la Suarez avevano passato parecchio tempo insieme, spesso accoccolati sotto le coperte. A quanto pare, insomma, i due concorrenti stanno facendo sul serio e sono intenzionati a trasformare la loro amicizia in qualcosa di più.

Tutte le anticipazioni sulla semifinale di La Pupa e il Secchione e Viceversa

Ancora un paio di settimane e i telespettatori scopriranno quali dei concorrenti ancora in gara saranno incoronati trionfatori di questa edizione del programma condotto da Barbara D’Urso (e trasformato, nel corso del tempo, in una sorta di Live Non è la d’Urso 2.0).

Nella penultima puntata in onda stasera, oltre che del bacio fra Onestini e Mila Suarez, si parlerà anche della rottura fra Drusilla Gucci e Francesco Chiofalo. Stasera assisteremo dunque ad un confronto fra la Gucci, Chiofalo e Malena, con il quale quest’ultimo ha flirtato nelle scorse puntate (questo, per l’appunto, è il principale motivo dietro la fine della relazione). La star dell’hard puglese sarà dunque ancora una volta “Pupa per una sera”.

Tra i momenti salienti della semifinale della Pupa e il Secchione in onda questa sera anche nuovi litigi in villa. Protagonista dello scontro che andrà in onda sarà Maria Laura de Vitis, vittima di pesanti accuse da parte del gruppo. Gli altri concorrenti l’hanno infatti presa di mira per aver sfruttato la sua relazione con Paolo Brosio per finire in tv.