La pupa e il secchione, salta il debutto: non andrà in onda in primavera

La pupa e il secchione, rimandato il grande ritorno: le ultime novità sullo show

La pupa e il secchione non parte, o meglio, ritarda un po’ e non segue la tabella di marcia prevista inizialmente. Lo show di Mediaset, che sarebbe dovuto andare in onda questa primavera, pare sia stato rimandato. A quando? La rete avrebbe deciso di spostarlo al prossimo autunno. La notizia è stata data oggi dal settimanale Chi. Tutto sembrava essere pronto per il debutto il prima serata del programma ma qualcosa, all’ultimo momento, deve aver fatto cambiare idea agli addetti ai lavori che, come abbiamo già detto, hanno preferito rimandare.

La pupa e il secchione: Teo Mammucari confermato alla conduzione

I fan de La pupa e il secchione, dunque, dovranno ancora aspettare un po’ per vedere il loro programma in prima serata. Stando a quanto scritto nella rubrica Chicche di Gossip di Chi, inoltre, accordi e decisioni prese fino a questo momento restano congelate fino a data da destinarsi. Teo Mammucari, tuttavia, rimane al momento l’unico confermato alla conduzione. Per sapere chi lo affiancherà, visto come sono andate le cose, non ci resta che aspettare. I tempi, come abbiamo visto, si sono allungati e della trasmissione se ne ritornerà a parlare dopo l’estate.

La pupa e il secchione: ecco chi potrebbe affiancare Teo Mammucari nella conduzione

Per diverso tempo si è fatto il nome di Simona Ventura come possibile presentatrice de La pupa e il secchione. Si diceva che sarebbe stata lei ad affiancare Teo Mammucari alla conduzione. Con il ritorno di SuperSimo in Rai, però, le trattative si sono riaperte. Qualche tempo fa è uscito fuori il nome di Belen. Pare che la Rodriguez sia stata contattata per prendere parte allo show a fianco di Teo. Per saperne di più, anche su questo fronte, ad oggi non possiamo far altro che aspettare.