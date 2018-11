Belen contattata per la nuova edizione de La pupa e il secchione: l’indiscrezione

Belen Rodriguez sbarca a La pupa e il secchione? La showgirl argentina contattata dalla produzione

Procedono i lavori per la partenza della nuova edizione de La pupa e il secchione. La trasmissione, dopo anni di assenza dagli schermi Mediaset, ritornerà in TV nel 2019 e, come molti sapranno, a condurla pare saranno Teo Mammucari e Simona Ventura. Al cast, però, potrebbe aggiungersi un altro nome noto. Si tratta di Belen Rodriguez che, stando ad un’indiscrezione pubblicata dal settimanale Chi, sarebbe stata contatta dalla produzione del programma. Il ruolo pensato per la showgirl argentina? La Rodriguez potrebbe diventare a tutti gli effetti un membro fisso della giuria. Delle dinamiche del gioco, però, è stato rivelato attualmente poco. Non sappiamo quindi se il format verrà completamente rivisto o se, invece, lo riproporranno uguale a quello passato.

Belen Rodriguez a La pupa e il secchione? La showgirl non rilascia dichiarazioni

Belen Rodriguez, stando a quanto riportato dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, della sua possibile partecipazione a La pupa e il secchione non ha ancora detto niente. La showgirl, pur essendo stata convocata per far parte della giuria, ad oggi pare che non abbia né confermato né smentito il suo coinvolgimento nella trasmissione. È probabile che, essendo ancora tutto da definire, Belen preferisca al momento mantenere il riserbo sulla cosa. Per avere conferma definitiva, dunque, non ci resta che aspettare una comunicazione ufficiale della rete o, magari, della diretta interessata.

La pupa e il secchione quando inizia? Conduttori e data del debutto in TV confermati

Una volta confermati Teo Mammucari e Simona Ventura come conduttori della prossima edizione de La pupa e il secchione, altre novità sono emerse sulla possibile data di inizio della trasmissione. Il programma, stando a quanto rivelato la scorsa settimana da Chi, dovrebbe iniziare nel mese di febbraio 2019 e, quindi, debuttare sugli schermi il prossimo anno.