La Pupa e il Secchione riconfermato: news e dettagli

Buone notizie per gli appassionati del programma di Italia Uno ‘La Pupa e il Secchione e viceversa’. La trasmissione, secondo quanto fa sapere TvBlog, sarà riconfermata e dunque tornerà in onda con una nuova edizione. Alla guida dovremmo ritrovare Paolo Ruffini. Anche la sua spalla, Francesca Cipriani, dovrebbe essere riconfermata. Per il resto si punterà sul format dell’ultima stagione. Vale a fire la formula del ‘viceversa’, in cui le donne potranno diventare secchione e gli uomini potranno divenire pupi. Probabile che lo show targato Mediaset sarà trasmesso in autunno con delle nuove puntate. Nel frattempo, provengono altri spifferi dagli ambienti del Biscione. Spifferi che riguardano Piero Chiambretti…

Ruffini confermato a La Pupa e il Secchione e viceversa, Chiambretti a Tiki Taka: rumors da Mediaset

Piero Chiambretti, dopo aver sconfitto il coronavirus – che però ha provocato il decesso della madre Felicita con la quale aveva un legame simbiotico -, è pronto a tornare sul piccolo schermo. Nei giorni scorsi, per via di alcune sue esternazioni male interpretate rilasciate al quotidiano La Stampa, si era diffusa la voce relativa a un possibile addio alla tv da parte dello showman torinese. Chiambretti stesso ha provveduto a smentire tale ipotesi, affermando che non ha assolutamente intenzione di dire basta. E, infatti, sempre secondo quanto scrive TvBlog, dovrebbe tornare in video già dalla prossima stagione. Più precisamente condurrà il programma sportivo Tiki Taka, che fino alla scorsa edizione è stato orchestrato dal giornalista Pier Luigi Pardo, il quale sta valutando le offerte provenienti da La7 di Urbano Cairo.

Canale 5, nessun contatto con Caterina Balivo

Dopo l’addio a Vieni da Me, Rai Uno, Caterina Balivo sta cercando di capire quale piega prenderà il suo futuro dal punto di vista televisivo. Di recente si è parlato di un suo approdo a Canale 5. Qualcuno ha anche riportato di una presunta offerta fattale pervenire dall’azienda di Cologno Monzese. Tuttavia, tale indiscrezione ha trovato una secca smentita dai vertici stessi del Biscione che hanno reso noto di non aver in alcun modo imbastito una trattativa per portare la presentatrice campana a Mediaset.