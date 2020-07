Caterina Balivo su Canale 5? Risponde direttamente Mediaset

Caterina Balivo non condurrà più Vieni da Me su Rai 1. Ormai la notizia è ufficiale e quindi, a questo punto, ci si chiede quale sia il destino televisivo della conduttrice. Qualcosa in pentola dovrà bollire per forza: non resterà con le mani in mano e nessuna azienda si lascerà sfuggire la possibilità di averla in uno dei propri programmi o magari in una trasmissione creata su misura. La Balivo, dopo l’addio a Vieni da Me, ha spiegato che è aperta a qualsiasi tipo di progetto lavorativo, l’importante che sia in Tv e che sia di valore. Non ha lasciato Vieni da Me per condurre trasmissioni che non hanno né capo né coda. Emergono sempre più voci sul suo futuro, ma tutte vengono prontamente messe a tacere. Quest’oggi è stata diffusa la notizia secondo cui avrebbe un posto su Canale 5, al timone di un programma di cui non si sa nulla. La Balivo è davvero pronta al passaggio dalla Rai a Mediaset? Proprio l’azienda di Cologno Monzese ha voluto spendere qualche parola sulla nota conduttrice.

Caterina Balivo abbandona la Rai per Mediaset? L’azienda di Cologno Monzese interviene

Tvblog.it, dopo aver diffuso la voce del possibile passaggio della Balivo a Canale 5, è riuscito a contattare direttamente i vertici Mediaset, che hanno fatto capire perfettamente che non si è parlato assolutamente di una trasmissione da affidare alla conduttrice – per il momento – Rai. Questo è quanto ha riportato il sito: “Fantasie destituite di ogni fondamento”. Non ci sarebbe stato quindi nessun contatto fra la Balivo e il Biscione, che non sarebbe intenzionato – al momento – a far entrare nel proprio entourage l’ex conduttrice di Vieni da Me. Si era parlato persino della possibilità di vederla su Sky o su La7, ma al momento lei non avrebbe trovato nessuna proposta allettante. Si troverebbe ancora in casa “Rai”.

La Rai è la casa di Caterina Balivo dal 1999: ma c’è davvero un programma per lei?

Dopo aver scoperto i reali motivi dell’abbandono di Vieni da Me, adesso Caterina Balivo è serena, in attesa di un nuovo progetto televisivo. Probabilmente sempre in Rai, azienda che non vorrebbe lasciare: aveva spiegato, in passato, che è profondamente legata a quella società dal 1999 e non vorrebbe lasciarla. Ma, se non ci sarà nessuna proposta appetibile, certamente si guarderà attorno!