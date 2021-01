La Pupa e il Secchione, Pucci: “Ruffini non riconfermato? Ha reagito così”

Tutto pronto per la nuova edizione de La Pupa e il Secchione e viceversa che torna in onda giovedì 21 gennaio alle ore 21.20 su Italia1. La più grossa novità della stagione in arrivo riguarda la conduzione, che non vedrà più la guida di Paolo Ruffini, che sarà sostituito dal comico Andrea Pucci. Tale cambio di timone non è stato preso affatto bene dall’attore. Già diversi mesi fa lo sottolineava Dagospia, annunciando il suo ‘defenestramento’ dalla trasmissione della seconda rete del Biscione. Adesso è Pucci a confermare che Ruffini è rimasto parecchio scottato dalle decisioni prese dai vertici Mediaset.

Pucci, circa la nuova avventura che lo attende e circa la reazione di Ruffini nell’apprendere la notizia del suo ‘accantonamento’, ha dichiarato. “Paolo era molto dispiaciuto di non essere stato riconfermato, ma io non c’entro nulla”, le parole di Andrea rilasciate al settimanale Nuovo Tv. Quindi ha chiarito che mai ha messo “pressione per prendere il posto” dell’attore livornese. Infatti Paolo, ha sempre reso noto il 55enne milanese, gli ha anche dato dei “consigli per quest’avventura”.

Spalla di Pucci sarà Francesca Cipriani, che a differenza di Ruffini è stata riconfermata e farà la madrina di un gioco in ciascuna puntata. Qualche anticipazione su quel che vedremo a partire da giovedì? “Sono nate delle storie d’amore”, ha dichiarato il comico milanese che dice di non vedere l’ora di vedere trasmesso lo show.

La location in cui si sono svolte le riprese è una sontuosa villa alle porte di Roma. Il programma andrà in onda su Italia Uno, il giovedì, per 6 puntate. A dare vita alle dinamiche dello show ci saranno otto coppie (5 pupe e 3 pupi; 5 secchioni e 3 secchione) che si cimenteranno nell’esperimento sociale che ha il fine di mettere in comunicazione la cultura e l’apparenza, due poli non semplici da ‘connettere’.

La Pupa e il Secchione e viceversa: gli ospiti attesi

Lo show sarà innervato da alte dosi di ironia, anche se non si rinuncerà ad affrontare temi profondi e delicati. Diversi ospiti attesi lungo le 6 puntate previste: Iva Zanicchi, Francesca Barra, Cristiano Malgioglio, Carmelo Abbate, Vladimir Luxuria, Roberto Giacobbo, Giulia Salemi, Francesca Brambilla, Laura Cremaschi, Diego Dalla Palma, Carmen Di Pietro, Giorgio Mastrota, Claudia Ruggeri, Enzo Salvi, Jo Squillo, Natalia Titova e Antonio Zequila.