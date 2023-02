La Pupa e il Secchione: fuori Barbara d’Urso, ecco chi la sostituisce

Dopo Barbara d’Urso, un altro conduttore salirà al timone della nuova edizione de La Pupa e il Secchione. Sembra che Italia 1 abbia deciso di puntare non solo su Back To School, ma anche su quell’esperimento che PierSilvio Berlusconi aveva definito ‘riuscito a metà’. A dare la notizia è stato Davimaggio.it, che rivela anche chi sarebbe il futuro conduttore della nuova edizione dello show della rete Mediaset. La trasmissione dovrebbe tornare in onda per il quarto anno consecutivo.

Nel 2020 è stato Paolo Ruffini a capo del programma, nel 2021 ci ha pensato Andrea Pucci a rivestire il ruolo di conduttore e nel 2022 è toccato a Barbara d’Urso. Maurizio Costanzo lo scorso anno aveva assicurato che lo show sarebbe tornato sul piccolo schermo con una nuova edizione, sempre con al timone la conduttrice di Pomeriggio Cinque. E, invece, sembra proprio che la d’Urso non faccia parte del progetto. Gli ascolti della passata edizione non sono stati brillanti, anzi. E forse proprio per questo si è arrivati a prendere un’altra strada.

“La versione de La Pupa e il Secchione targata Barbara D’Urso non aveva convinto il vicepresidente Mediaset al punto da invocare una pausa per il programma. Lo stop sembra però destinato ad avere vita breve. DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi che il format cult potrebbe tornare in onda con un cambio di conduzione: al timone del reality, infatti, non ci sarà la conduttrice di Pomeriggio Cinque, bensì il volto della prima ora. Ci riferiamo a Enrico Papi, che ha condotto il programma nel 2006 (con Federica Panicucci) e nel 2010 (con Paola Barale)”

Ebbene sì, sembra proprio che Enrico Papi possa far ritorno in casa Mediaset, dopo aver vissuto un percorso su Tv8. Quello a La Pupa e il Secchione non sarebbe l’unico compito che verrà assegnato al famoso conduttore. Si parla, infatti, della possibilità che sia lui uno degli opinionisti della prossima edizione de L’Isola dei Famosi 2023.

Pare che sia stato lui stesso a chiedere la conduzione del programma di Italia 1 in cambio della sua presenza nello studio del reality show di Canale 5. Secondo quanto ha anticipato TvBlog, Papi siederà a fianco di Vladimir Luxuria come opinionista dell’Isola. “E se vi chiedete il motivo di tanto lavorare, è presto detto: il contratto di esclusiva (da ‘scaricare’) che lo lega a Mediaset”, si legge.

Ma non è tutto, Davidemaggio.it ha svelato, inoltre, che “c’è chi è pronto a scommettere che Papi stia tentando un colpaccio ancora più ghiotto”. Quale sarebbe? “Passare da opinionista a conduttore dell’Isola dei Famosi 2024 al posto di Ilary Blasi”. In questo caso, però, avrebbe di fronte diversi ostacoli, tra cui “l’incerta sopravvivenza del format sulle reti Mediaset (il contratto è in scadenza a dicembre)”.