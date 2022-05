“La Pupa e il Secchione con Barbara d’Urso tornerà in tv il prossimo anno”

By

Nonostante gli ascolti non proprio brillanti pare che lo show di Italia Uno sarà rinnovato presto da Mediaset

La Pupa e il Secchione con Barbara d’Urso si avvia verso un rinnovo. Nonostante gli ascolti poco brillanti e le tante polemiche dovute ai concorrenti scelti per l’edizione 2022, sembra che il programma tornerà presto su Italia Uno. Ne è sicuro Maurizio Costanzo, che conosce bene la tv e da tempo lavora con Mediaset. Il marito di Maria De Filippi ne ha parlato nella rubrica televisiva che da anni cura sul settimanale Nuovo, rifilando allo spettacolo un sei come voto complessivo.

Il giornalista e conduttore ha assicurato che molto probabilmente, salvo imprevisti dell’ultima ora, La Pupa e il Secchione farà parte di nuovo del palinsesto di Italia Uno nella stagione televisiva 2022-2023. E sarà condotto per il secondo anno consecutivo da Barbara d’Urso, che ha deciso di apportare alcune modifiche allo storico format rendendolo così più nelle sue corde.

Barbara d’Urso non lascia Mediaset

Un rinnovo, del resto, già preannunciato dalle ultime dichiarazioni di Carmelita. La conduttrice 65enne ha di recente fatto sapere che non lascerà Mediaset contrariamente a quanto spifferato da qualcuno. Il contratto della vulcanica napoletana è in scadenza a dicembre 2022 ma sembra che l’azienda di Cologno Monzese non abbia alcuna intenzione di lasciarsi scappare una delle sue presentatrici di punta.

Non è chiaro al momento se sarà confermata anche la giuria formata da Antonella Elia, Federico Fashion Style e Soleil Sorge. Giuria che ha funzionato alla perfezione tra battutine, riflessioni e commenti al vetriolo. I giurati sono stati fortemente voluti da Barbarella, che ha curato – come sempre – ogni minimo dettaglio del suo show. Tra complimenti e critiche, resta una certezza: la d’Urso è una vera e propria stakanovista, molto attenta a tutto quello che fa.

Dopo la fine dell’estate, dunque, Barbara d’Urso resterà al timone di Pomeriggio 5 e La Pupa e il Secchione. Improbabile un ritorno di Domenica Live e Live-Non è la d’Urso considerati i buoni ascolti ottenuti dal doppio appuntamento settimanale di Verissimo con Silvia Toffanin. Molti telespettatori, inoltre, hanno richiesto a gran voce pure un coinvolgimento della d’Urso a La Talpa, che dovrebbe tornare su Canale 5 prossimamente.