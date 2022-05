Barbara d’Urso lascia Mediaset? Parla la conduttrice: “Ho deciso di…”

Barbara d’Urso dice addio a Mediaset? Nelle scorse settimane si era diffusa la voce di una presunta rottura tra la presentatrice campana e l’azienda di Cologno Monzese. Secondo alcune voci riportate da Dagospia il contratto della conduttrice e attrice napoletana – in scadenza a dicembre 2022 – non sarebbe stato rinnovato da Pier Silvio Berlusconi, pronto a rivoluzionare Canale 5 con la complicità della compagna Silvia Toffanin e di Maria De Filippi.

La dichiarazione ufficiale di Barbara d’Urso

Dopo alcuni giorni di silenzio Barbarella ha deciso di dare la sua versione dei fatti in un’intervista rilasciata a La Stampa in occasione del suo 65esimo compleanno. La dottoressa Giò ha letteralmente smentito tutto, ribadendo il forte legame che la lega all’azienda fondata da Silvio Berlusconi:

“Resto a Mediaset anche l’anno prossimo. Voci di addio? Provo a spiegarlo in un modo carino. Ci sono persone ossessionate da me. L’ossessione può spingere a commissionare delle cose da scrivere anche se non sono vere. Magari per fare più click. Inutile smentire i siti. Né io né l’azienda lo facciamo”

Mediaset rinnova il contratto di Barbara d’Urso

Dunque, stando a quanto dichiarato da Carmelita, Mediaset avrebbe deciso di rinnovare il contratto della d’Urso, che resterà su Canale 5 anche nella stagione televisiva 2022/2023. Appare certa la sua riconferma a Pomeriggio 5 mentre sembra più improbabile un ritorno di Domenica Live o Live-Non è la d’Urso (chiusi per bassi ascolti e per la deriva trash non più sostenibile). E La Pupa e il Secchione?

Nessun commento a riguardo è arrivato né da parte di Barbara d’Urso né da qualche dirigente di rete dopo l’ultima puntata che ha visto trionfare Marialaura De Vitis, l’ex fidanzata di Paolo Brosio ora impegnata all’Isola dei Famosi. Di sicuro lo show, diventato assai dursiano, non ha ottenuto i risultati sperati. Ha attirato l’attenzione di pochi telespettatori e molte critiche sui social network, dove in molti si sono lamentati per la presenza eccessiva dei personaggi già presenti nel salotto di Barbara.

Non solo la De Vitis ma pure: Paola Caruso, Mila Suarez, Mirko Gancitano, Vera Miales, Elena Morali, Gianmarco Onestini. Per non parlare delle dinamiche più concentrate sul gossip che su altro. Insomma, non resta che attendere eventuali annunci: secondo qualcuno Barbara potrebbe addirittura condurre la prossima edizione de La Talpa, che dovrebbe tornare a breve in tv. Per ora una cosa è certa: la d’Urso resta a Mediaset!